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學歷重要嗎？她曝女性友人「不在意」言行卻矛盾 掀兩派激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露身邊的女性朋友大多讀前四大大學，雖說學歷不重要，卻抱怨和認識的體育生聊不起來，讓她聽了很無言，「這不就是學歷問題？」 示意圖／ingimage
原PO透露身邊的女性朋友大多讀前四大大學，雖說學歷不重要，卻抱怨和認識的體育生聊不起來，讓她聽了很無言，「這不就是學歷問題？」 示意圖／ingimage

早期的社會風氣都認為有高學歷是很重要的，但隨著時代演進，這樣的觀念也慢慢改變。有一名女網友透露身邊女性朋友雖然都說學歷不重要，但從交往的對象就可以看出其言行很矛盾，讓她好奇想問學歷到底重不重要？

這名女網友在PTT發文表示，身邊的女性朋友都說學歷不重要，但這種人有時候讀的學校就是前四大，她也觀察朋友在選男朋友的時候，也很少挑讀高職或是五專之類的人。原PO說朋友曾去夜店認識好幾個體育生，事後卻透露這些體育生只有身材好、體力好而已，要聊天或討論事情根本就不適合。

原PO心想這種所謂的不適合，根本就是學歷問題不是嗎？所以到頭來學歷還是很重要的，「各位真的有人覺得沒差的嗎？」

貼文引起兩派激辯，不少人還是很看重學歷，「通常有內涵的人學歷也不會太差」、「重要啊，思想差太多聊不起來」、「外國跟台日韓觀念不同，台灣很重學歷」、「高職畢業跟研究所畢業價值觀是不同，光小孩教育標準就不一樣」、「很重要，同等學歷比較容易遇到同圈子的人」、「我工作超看學歷的」、「重要，你找大公司需要這張門票」、「說不重要的人就天真了」、「學歷就是一種篩選的機制」。

但也有網友持不同看法，「看聊不聊得來吧，遇到不能溝通的高學歷也沒用」、「高學歷也不代表會有內涵啊」、「人生最後成就高低不是學歷」、「我朋友國中畢業沒繼續升學去學美髮，高中就當學徒，很早自己開店，賺很多」、「價值觀比較重要吧，差太多就很難」、「只是生活圈不同而已吧，跟學歷好不好無關」、「那張文憑不重要，但學校學到的東西重要」。

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