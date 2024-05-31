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跌倒撞到男友車竟被分手！遭罵「三字經」喊滾 她嘆：別找視車如命的男人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己近日因為跌倒撞到男友的車，而被對方分手。圖／ingimage
一名女網友分享，自己近日因為跌倒撞到男友的車，而被對方分手。圖／ingimage

情侶間難免有所爭執，有時可能只是一些小事，也會讓兩人的感情走向終點。一名女網友分享，男友十分愛車，近日她不小心跌倒撞到男友的車，結果對方不僅沒關心她，還罵她三字經，且一心只在乎自己的愛車被撞到，即使已向他道歉，仍爆氣叫女方下車，兩人也因此分手

原PO在Dcard發文表示，前幾天和男友準備出門時，因為她手上很多東西，一時沒踩好跌倒，導致開車門時撞到，結果男友當下先罵了句三字經，接著責怪她撞到他的車，原PO解釋自己剛剛不小心跌倒，並向他道歉，沒想到男友卻爆氣，告訴她「下車，我不想講第二遍」。

原PO覺得十分委屈，認為自己不是故意撞到他的車，事後也有向男友道歉。然而，後來男友傳訊息又問了她一次，「妳是不是覺得妳沒有錯」，原PO回覆「撞到你車我的錯我知道，重點是你只關心你的車，不關心我跌倒？你就沒有錯？」男友則回她，「很好，那就這樣吧，東西收一收滾吧」，兩人就此分手。

原PO補充，每次吵架溝通時，男友從來沒有覺得自己有錯，都得由她先道歉，「好像為了跟他在一起，一直都在遷就他」，原PO奉勸，「不要找視車如命的男人，也不要找情緒不穩定的人，反正我是覺得太誇張了」。

文章曝光後，網友留言回應，「很高興你果斷分手了，會這樣嗆人的男友好可怕」、「關心他的愛車或許是本能反應，但之後完全沒有關心妳有沒有受傷，重點是還罵三字經，這點真的很令人無法接受」、「我老公也是愛車如命，但絕對會先關心人，不會明知對方不是故意，甚至是道歉了以後還會這樣」、「一個真正愛妳的人，一定會緊張地先問妳有沒有受傷，而不是直接爆粗口責怪妳弄到他的車」。

兩性關係 分手 情侶

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