4年花150萬養無業女友、吵架要寫悔過書！工程師忍痛分手 網挺：值得更好的

為了支持愛人的事業發展，有些伴侶會在金錢、物質上給予協助。近日一位網友發文表示，自己是竹科工程師，有一位論及婚嫁的同居女友，對方沒有工作，準備國中老師考試多年都還沒上岸。交往的4年來，包括送禮、供女友日常開銷，原PO約花費150萬元，然而，對方的情緒問題及對未來毫無規劃的心態，最終使他決定分手。不少網友看完他的經歷後十分震驚，「你居然還有辦法忍4年，甚至考慮結婚生子」。

原PO在PTT上發文表示，他與女友皆為30多歲，作為竹科工程師的他目前年薪約400到500萬元，對方則是全職考生，準備了5、6年的國中老師考試仍未上岸。而女方的伙食費、電話費、保險費等日常開銷都由男方負責，男方除了每月給對方近2萬元，就連同居租屋處2萬多元的房租都由他包辦。

然而近日，原PO在思考過後決定與女友分手，其主要原因有3個。首先是對方的情緒問題，原PO表示，自己平時工作壓力大，又要顧慮並滿足女友的要求，並且當女友情緒不穩、兩人產生爭執時，便會逼其寫悔過書，或用嚴厲的手段對待他，4年來，原PO好幾次試圖以溝通解決都無法改善。

第二是女友「不記千般好、只記一時錯」，原PO若是有一件事不順女友的意，先前對她的好就會被忽略，而不愉快的事則會被多次拿出來責備。

最後是女友對未來毫無規劃。原PO表示，因兩人已論及婚嫁，也考慮生小孩，他曾多次詢問女友是否有設好考試的停損點，並給予建議。不過每次談到這個話題時，女友都會不悅地表示「你怎麼都不支持我呢？我會考慮這些問題，只是現在還沒跟你說而已」，但同樣的話對方已說了好多次都沒變。原PO感嘆，4年來他毫無保留地對女友好，但這些問題最終使他決定分手，不再浪費彼此的青春。

對此，不少網友表示原PO做了正確的決定，「這是對的！你值得更好的」、「錢都小事，至少你未來的人生不會再被這種人耽誤」、「這對您來說是件很困難的決定，恭喜您做對了」，也有網友對原PO耐心感到震驚，「你居然還有辦法忍4年，甚至考慮結婚生子」、「你人太好了」。

也有網友指出女友的其他問題，「考教甄沒有實戰經驗，怎麼會考上？如果是沒有面試的公職還好」、「搞不懂女生在想什麼？不像找飯票的樣子，但也不像對教育有熱忱」。