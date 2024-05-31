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好兄弟結婚…女友帶8個家人蹭飯！他「紅包多花8千」氣炸分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他近日帶女友參加好朋友的結婚喜酒，怎料女友竟然臨時帶了8位家人共同前往，讓他十分傻眼。圖／Ingimage
一名網友分享，他近日帶女友參加好朋友的結婚喜酒，怎料女友竟然臨時帶了8位家人共同前往，讓他十分傻眼。圖／Ingimage

一名男子分享，好兄弟日前結婚，他帶交往一年半女友前去吃喜酒，怎料女友竟帶了8名家人一同前往，還說「都自己人，不差這雙筷子」，讓他十分傻眼，趕緊去多領8000元包給新人，並在隔天向女友提分手。

原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」發文表示，他和女友交往一年半，近日一名好兄弟結婚，說好會帶女友去，結果到現場後，竟發現女友的舅舅、阿姨、2個姊姊、1個妹妹和2個弟弟都在門口。原PO告訴他們，這不是他跟女友的喜酒，女友也沒有告知他們會來，沒想到他們卻厚臉皮地說，「沒關係都自己人，沒差這一雙筷子」，讓他超傻眼。

原PO認為，「這不是一雙筷子的問題吧，你們來了8個人欸」，他氣到很無語，趕緊向好兄弟坦白，對方剛好有多準備一桌，便將該桌讓給原PO一行人，「更不要臉的是，他們居然沒準備紅包，我趕緊去領8千元」。

原PO補充，隔天他就跟女友提了分手，對方以為是錢的問題，還說可以馬上還他，但他表明不是錢的因素，而是覺得女友一家人的行徑太誇張，要來也應該提早說。

貼文引發討論，網友紛紛表示，「明智的決定，不然以後可能要養堂、表整個家族」、「女朋友滿白目的」、「整個家族觀念特別，還是別耽誤彼此時間」、「這種結婚後家庭問題肯定一大堆」、「這也太誇張了吧」、「這也太扯了吧⋯他們這樣還吃得下去，都不會覺得不好意思」。

還有人分享，曾聽過更誇張的經驗，「家族聚餐訂兩桌變五桌，多出來三桌都是五妹的朋友，又開了三支XO，然後吃完就拍拍屁股離開了」。

兩性關係 女友 紅包

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