情侶台鐵上激吻還伸手這樣做！12分鐘影片瘋傳 遭法院判同犯一罪

男女進行親密行為也要看場合！台灣有對情侶坐台鐵時，在車廂情不自禁擁吻，其後更激烈到互相愛撫私密處長達12分鐘，讓其他乘客看傻眼而拍下影片，並在網路上發布公審。這對情侶早前因共同犯公然猥褻罪，同被判拘役30天，得易科罰金。全案仍可上訴。

根據判決書，2023年8月的某日中午，涉事情侶方男與廖女搭乘台鐵北上，當火車行經三義火車站與苗栗市火車站時，2人竟在車廂情不自禁地擁吻，繼而進一步用手互相愛撫對方私密處，旁若無人持續12分鐘，讓其他乘客看不下去，拍下影片並在網路上發布，以揭發2人的不雅行為。

警方調查時雙方承認有擁抱及接吻，但否認互摸對方私密處。不過，待檢察官翻看相關影片後，確定2人在車上進行猥褻動作，決定起訴2人。

苗栗地院早前審理案件，最後依照共同犯公然猥褻罪，判方男及廖女拘役30天，得易科罰金。全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》