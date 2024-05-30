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正眼沒瞧過！老公逼做「1前戲」 人妻受辱崩潰：像真人飛機杯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻在Dcard發文抱怨，她提到老公在前戲時完全不顧自己感受，讓她崩潰大喊「像真人版飛機杯」。示意圖／ingimage
一名人妻在Dcard發文抱怨，她提到老公在前戲時完全不顧自己感受，讓她崩潰大喊「像真人版飛機杯」。示意圖／ingimage

除了價值觀、生活習慣之外，床笫之事可能也是造成夫妻間產生爭執的導火線。一名人妻在Dcard發文抱怨，她表示老公不僅時常嫌棄自己的身材，甚至連做愛時前戲都還顧著看A片，並要求自己「口手並用」服務，讓她崩潰大喊受到極大汙辱「像真人版飛機杯」。

一名女網友在Dcard以「親密關係裡我只是老公的工具」為題發文，她提到自己是丈夫第一個、也是最後一個發生關係的對象；此外，丈夫不時會拿自己的身材開玩笑，要求看中醫做針灸隆乳，原PO提到這些都有透過言語反擊丈夫，但丈夫在性事的舉動卻讓她感到極大的羞辱。

原PO表示很樂意在前戲替丈夫服務，但對方完全不顧自己感受，「單純要我幫他處理他的需求」。其中最令原PO不能接受的舉動，竟是丈夫要求原PO前戲必須「口手並用」，而自己卻躺在床上滑手機，眼睛直勾勾地盯著螢幕上的AV女優，正眼都沒瞧過身旁的妻子。

原PO對此崩潰大喊「我就像真人版飛機杯」，雖然曾要求別再出現上述舉動，無奈丈夫不定時仍會再犯，讓原PO無奈表示不知如何是好，「還是說乾脆過上無性婚姻呢？」

人妻悲慘遭遇曝光後吸引許多網友回應，「這樣的婚姻，您該離婚，換一個好對象或不如自己過快樂的單身生活」、「妳是他第一次…他的性知識，就是A片。妳的體貼、配合，看來只是讓他得寸進尺，而忘了尊重。還要維持婚姻？那就別太委屈自己，他不會珍惜的」。

另外也有人提到，因為原PO是丈夫的唯一性經驗對象，丈夫又對A片的畫面較感興趣，她轉而建議原PO順著丈夫喜好溝通，「試著跟他玩女優那套」，或許會比單純表達「不喜歡這樣子被當飛機杯」來得有效。

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