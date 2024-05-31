巴黎覓得另一半！他婚後驚見「離婚證明」 妻否認欺騙：只是還沒說

誠信是做人的基本，特別是在夫妻之間，即使過往感情再怎麼親密，一旦有一方覺得自己遭到背叛了，可能瞬間反目成仇。近來在韓國，就有一則這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「KOREA WAVE」報導，一位A男當初在大學畢業後，前往到法國巴黎旅遊。在當地他遇見了一位女性，兩人彼此之間相當合得來，一起度過了剩下的旅程。回國後也保持聯繫，感情越來越升溫，最終決定要共度終身。

既然要結婚，就得想辦法建立自己的家。這時女方提案，不如兩邊就各出一些存款，再加上貸款，去找一間公寓套房。於是兩人找到一個針對新婚夫婦，利息也不高的貸款，準備入住新家。女方這時也已經提出了婚姻申請。

然而某一天，當A男造訪女方住處時，在她上廁所的時候，意外發現一張離婚證明書，記載妻子過去曾經有離婚紀錄。A男連忙詢問妻子此事，妻子坦承自己確實離過婚，也並非刻意要隱瞞，只是一直沒有機會向A男解釋這件事。

不過被蒙在鼓裡的A男，顯然對這樣的回答不太滿意，覺得自己好像受騙上當了。他認為要是對方不是老實的人，就沒辦法共度終身，一度想要解除婚姻。但又因為買房上的財務問題，使得事況變得比較複雜，讓他非常猶豫，不知道該怎麼辦才好。