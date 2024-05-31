巴黎覓得另一半！他婚後驚見「離婚證明」 妻否認欺騙：只是還沒說

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位韓國男子本來要和女友買房結婚，有天卻發現對方離過婚卻沒告知。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位韓國男子本來要和女友買房結婚，有天卻發現對方離過婚卻沒告知。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

誠信是做人的基本，特別是在夫妻之間，即使過往感情再怎麼親密，一旦有一方覺得自己遭到背叛了，可能瞬間反目成仇。近來在韓國，就有一則這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「KOREA WAVE」報導，一位A男當初在大學畢業後，前往到法國巴黎旅遊。在當地他遇見了一位女性，兩人彼此之間相當合得來，一起度過了剩下的旅程。回國後也保持聯繫，感情越來越升溫，最終決定要共度終身。

既然要結婚，就得想辦法建立自己的家。這時女方提案，不如兩邊就各出一些存款，再加上貸款，去找一間公寓套房。於是兩人找到一個針對新婚夫婦，利息也不高的貸款，準備入住新家。女方這時也已經提出了婚姻申請。

然而某一天，當A男造訪女方住處時，在她上廁所的時候，意外發現一張離婚證明書，記載妻子過去曾經有離婚紀錄。A男連忙詢問妻子此事，妻子坦承自己確實離過婚，也並非刻意要隱瞞，只是一直沒有機會向A男解釋這件事。

不過被蒙在鼓裡的A男，顯然對這樣的回答不太滿意，覺得自己好像受騙上當了。他認為要是對方不是老實的人，就沒辦法共度終身，一度想要解除婚姻。但又因為買房上的財務問題，使得事況變得比較複雜，讓他非常猶豫，不知道該怎麼辦才好。

婚姻 離婚

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張敏之、王培五兒孫都在美國落地生根了。么女張鑫的孫子取名時，她兒子想把外祖母「培五」的「培」字放在孩子的中間名（middle name)，想了很久，取「培」諧音譯成Pearl，珍珠。不可能有更好的英譯了。 眼淚變珍珠，這似乎是一個過度美化的童話，而竟然真的發生。張敏之的子女個個學業、事業有成。張彤將自己上櫃的半導體公司「泰安」賣給神通集團後，2008年出任英特爾上海分公司總經理，2011年退休。他們多次回到爸爸老家，完成他奉獻教育的心願，在煙台二中設獎學金，並以受難者補償金捐獻一棟「張敏之教學樓」，請諾貝爾獎得主丁肇中題字，因為那也是丁媽媽的母校。 令人感慨的是，煙台鄉親有人激憤地對他們說：「張敏之、鄒鑑是我們煙台『最大的敵人』。」因為他們把煙台最優秀的青年都帶到台灣了。而這樣的張敏之、鄒鑑卻命喪台灣槍下。

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年輕人可能不知道什麼叫「查戶口」了。以前警察會上門查戶口。張彤非常痛恨童年時期警察上門「查戶口」的日子，他直到上了大學，看到警察都還會汗毛倒豎，一個同學很奇怪：「警察有什麼好怕的？」張彤很想回他：「因為你爸是國代，我爸是『匪諜』。」

金玉涼言

傾心時，千言萬語訴不盡；變心時，三言兩語就不理。

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