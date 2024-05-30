人妻曝尪「省錢3行為」超崩潰 一票人搖頭：個性很難改

物價不斷上升，許多上班族都會節省平時開銷，讓自己存下更多錢。近日，有女網友在PTT透露，她老公對錢非常敏感，生活中每件小事能省則省，卻常常弄巧成拙。儘管兩人為此曾爆發無數爭執，對方依舊無法改進，於是她無奈發文尋求網友意見。

原PO表示，她老公可能在小時候生活的較辛苦，導致對錢敏感到極致，「日常生活中每一件小事都能讓他省到不行」，雖然她認為省錢並非壞事，但對方卻毫無限度，經常為了省小錢而花大錢修補錯誤。她說明，很多可以快速解決的事情，老公卻為了省錢繞了一大圈，讓她非常頭痛，儘管兩人溝通過幾次，最終仍以吵架收場。

原PO指出第一件省錢行為，老公堅持在周三折扣日幫車子加油，「已經不只一次，在油表已經剩下一格的時候，他死都不願意去加油，因為還沒到周三」。某天兩人出門時，車子一上高速公路就因為沒油而熄火，害得兩人要多花錢請拖吊公司協助處理。

原PO接著透露第二件事，老公對每筆花費都很計較，兩人婚前決定各自保管各自的薪水，但需撥出一點費用放在共同使用的家庭錢包。她表示，老公為了領一千多元的活存利息，每年都將共用錢包換不同的銀行，而最後領到的利息卻都默默收進口袋，並解釋要將錢拿去加油。

最後第三件事，原PO老公非常喜歡網購，時常買一些所謂「性價比高」的東西，但往往買到一堆不合用的物品，「家裡現在堆了很多淘寶回來的箱子，裡面都是放不能用的東西，但他又捨不得丟」。她舉例，老公曾經買了一個便宜的自動貓砂機，結果沒用多久就出現問題，「最後還是要手鏟，那一開始買幾百塊的不就好？」

原PO坦言，雖然都是各種小事，「但加起來真的常讓人覺得很頭痛，不知道他還有多少省錢的手段沒展示出來」，兩人在無數的溝通後也無法解決，於是她無奈提問，「有什麼好方法讓老公放棄這些執念？」

貼文底下，許多網友紛紛留言表示，「至理名言：買錯比買貴更浪費」、「如果是趕上班，還在高速公路上熄火，我會氣到不行」、「真的有一點因小失大了，但不覺得嚴重到需要離婚，可能需要多點時間跟他溝通」、「1只是蠢，2他不煩就還好，3根本不是省錢的行為模式」。

但也有網友指出兩人價值觀不同，難以立即改變對方思想，「這種就價值觀不同，很難改的，畢竟他一輩子都這樣」、「這種除非自己想改變，或是因此遭遇重大挫折困難才可能改，妳不用想改變他，改變自己比較簡單」、「個性難改，要改變他人更難」。