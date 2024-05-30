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男友稱讚漂亮…她開心追問「1句話」 竟吵到當場分手：是誰的問題？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO指出，男友某天突然稱讚她今天看起來很漂亮，於是自己便反問「那以前不漂亮嗎？」沒想到男友竟回「對」，之後兩人也因此吵到分手。示意圖／ingimage
原PO指出，男友某天突然稱讚她今天看起來很漂亮，於是自己便反問「那以前不漂亮嗎？」沒想到男友竟回「對」，之後兩人也因此吵到分手。示意圖／ingimage

情侶之間，適時地稱讚對方能讓感情更加升溫。不過，一名女網友在Dcard指出，男友某天突然稱讚她今天看起來很漂亮，於是原PO便反問「那以前不漂亮嗎？」沒想到男友竟回「對」，之後兩人也因此吵到分手

原PO以「因為男友稱讚我漂亮鬧到要分手」為題稱，最近和男友出去玩，回到家準備晚餐時，對方突然說「我覺得妳今天看起來很漂亮」，讓她非常開心。之後原PO隨口提問「難道自己以前不漂亮？」男友竟回「對」，讓她當下傻眼直呼「所以你之前說我漂亮，都是在說謊嗎？」對方則坦言自己以前都在騙人。

原PO透露，她為了讓兩人吃得更健康，堅持親自下廚，結果男友不但不幫忙買菜，甚至一回家就躺著玩手機。兩人對話結束後，更讓她無心繼續煮飯，便跟男友說飯不用吃了，對方則直言「妳愛問又愛生氣，我就誠實講而已，妳就在那邊生氣」。

後來，男友不吃原PO煮好的飯菜，就獨自出門買晚餐，「打了三通電話給他都沒接，訊息也不讀，結果沒多久聽到他回來的聲音，帶著他買好的飯」。她表示，當看到男友帶著便當回家，自己的理智線瞬間斷裂，氣到將剛剛煮好的飯菜全數倒掉，並立刻躲回房間哭。

原PO指出，沒多久男友走進房間，兩人就開始產生爭執。對方認為，原PO經常將事情弄糟，不時反問一些無聊的問題，另外他剛剛出門沒帶手機，才沒看到訊息。

原PO坦言，男友各種生活習慣也讓她不開心，只要自己的手碰到外面的東西，對方就一定要她洗完手後才能牽手。種種情緒累積下，她提出兩人分居的想法，男友也馬上將東西打包離開，並說「他回去就永遠不來」，對此原PO無奈詢問，「這次真的是我的問題嗎？」

貼文一出，引起網友熱烈討論，「我覺得你們兩個好酷，這樣都能在一起變男女朋友，你們打算一起消業障嗎？」、「只要他不是回答妳心裡的答案，妳就會生氣啊，（妳）這種人很難相處，因為別人只能一直去討好妳」、「沒有對錯，只有適合不適合」、「雖然大家都在怪妳，但我覺得還好。妳比較適合一個會說話懂尊重的男生，沒有什麼對錯，妳男友比較適合一個理性的女生而已」。

Dcard 分手 女生 情侶 男友

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