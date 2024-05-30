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公公玩當沖賠掉千萬退休金！媳婦崩潰「拖全家下水」：養車、治療癌症都得承擔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨，公公玩當沖賠掉1千萬，連帶把全家人跟著拖下水，十分不滿。圖為台股示意圖。 聯合報系資料照片
一名媳婦抱怨，公公玩當沖賠掉1千萬，連帶把全家人跟著拖下水，十分不滿。圖為台股示意圖。 聯合報系資料照片

投資一定有賺有賠，因此要審慎評估自身的承擔能力，才不會連同家人也一起拖累。一名媳婦表示，公公退休後專職玩股票，光是當沖就把1千多萬的退休金賠掉，導致生活費和醫藥費都由先生承擔。不少網友看完深表共鳴，紛紛道出自家慘況「跟我家差不多」、「我爸爸也是把退休金玩到沒有」、「當沖很恐怖，還好後來戒了」。

一名媳婦在「匿名公社」發文聲稱，公公退休後待在家專職玩股票，曾多次勸告他不要玩當沖，「最近才知道他玩當沖把退休金賠掉1千多萬」。原PO表示，現在老公除了要承擔公公的生活費，還有幫公公支付一台寶馬X6的保養費。同時，由於公公罹患癌症，光是開一次達文西手術就是十幾萬起跳，「這個當然也是先生要負擔」。

原PO抱怨說「真的很氣」，公公自以為股神，家人好言相勸卻講都講不聽，「現在把我們也跟著拖下水」。原PO透露，自己和老公有小孩要養，同時還要負擔那麼多奉養公公的錢，且公公還不願意把他的寶馬X6賣掉，「我們都還在開十年的國產車，小孩原本預計寒暑假要去菲律賓夏令營，目前也只能暫緩」。

原PO委屈表示，「老公也很爛」，因為婆婆幾年前過世之後，老公就只剩爸爸。原PO說，丈夫曾表示不能不管自己父親的死活，雖然得知父親賠掉1千萬「很不爽」，但是怕表達感受會讓爸爸生氣，「所以他自己也默默承受負擔」。原PO實在無法接受，直言，「現在看到公公我就一臉賭爛，連理都不想理」。

貼文曝光後，不少網友有感而發留言「嘿嘿跟我家差不多，退休金拿去當沖，結果賠光，但我是直接搬離住處，從此不往來，就算是父母也沒辦法接受」、「朋友也是玩這個，最後去查是詐騙集團，也是被騙1千多萬」、「我跟你公公一樣情況，但是我運氣好，找到人幫我追回了」、「趁現在趕快離婚財產分割，萬一你老公把錢全部都拿去養賭博老人，你跟小孩就等著吃土」、「自己的錢先藏好，底線是保護好自己」。

不過有一派網友認為，「公公自己的錢怎麼賠都是公公的事，至於幫公公負擔的部分，老公願意處理就好了，那就是他們父子之間的事，又沒拖累妳，妳在不爽什麼？妳是希望錢留給你們嗎？」、「賠都賠掉了，也無濟於事了，他是妳公公，除了三餐，有能力給他個零用就好了，為自己積點功德嘛」、「公公賠掉退休金也是他自己的錢，子女負擔父母的生活費而已有問題嗎」、「公公而已，老公的爸爸又不是妳爸，多煮一份飯菜而已，其他丟給公公的兒子不就得了」、「我爸爸也是把退休金玩到沒有，但還是自己的爸爸只能接受，這個世界從來就不是一定會變成你想要的樣子」。另有網友歪樓「什麼工作有1千多萬的退休金」、「退休金1千多萬，那一間公司？」。

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