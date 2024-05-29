男友愛「色聊」試探…女大生深感噁心 疑惑：還不想做愛有錯？

有一名女學生在論壇Dcard上以「還不想做愛，有錯嗎？」為題發文，她表示，自己20歲，大學三年級，單身半年多，她半夜審視過去的三段戀愛，有感而發表示：「還不想做愛，有錯嗎？」像她這樣子想法的人，是不是就會一直單身下去呢？貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，前二任男友不是當時年紀太小就是因為課業壓力等因素分手，在性方面完 全沒有沾到邊，是純愛愛情的那種。

第三任男友是大學認識的，交往半年左右就分手了，現在回看這段感情，感覺自己是愛更多、受傷更多的那方。

原PO表示，這半年裡他們做過戀人間應該會做的事，只差最後的一步「做愛」了。於是男友常常會用「色聊」來測試她的反應，試探能不能做愛。但她覺得聊色色的內容，有時會感覺好像被騷擾、有一點點噁心，很不舒服。

對於「做愛」這件事，原PO覺得自己還沒有準備好，會緊張、擔心，處於很猶疑的狀態。她認為男友如果要讓她心裡準備好跟他做愛的話，應該平常要表現得更貼心、讓她更能感受到愛，讓她完全信任他這個人才對，而不是一直逼迫她做不愛做的事情。

分手後原PO自省「真的是我有問題嗎？」，現在是不是很多人的觀念都是「不做愛的話幹嘛交往呢？」。

原PO表示，她只是想等到戀愛穩定之後，覺得對方是可以走長久關係的對象，她才會想跟對方做非常親密的事。她想問：「是不是大部分的男生，都沒辦法接受像我這樣子想法的女生，是不是可能自己要一直單身下去了呢？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「沒錯呀，分得好」、「只要妳不想，不需在意別人」、「身體是妳的，該怎麼做想怎麼做，自己決定，不是別人可以要求你的」、「不尊重意願的，這種我一律建議分手」、「給我聽清楚了，你沒做錯」、「我也認為做愛，是要有愛才做得下去，要不然就是單純打炮而已」。

也有不少網友安慰原PO表示「你完全沒有做錯」、「想跟你說你不是孤單的，我和前任分手的原因之一就是這個，我的感受跟你一樣」、「拍拍，堅持自己的想法沒有錯，我的想法跟妳一模一樣」、「現在一堆歪風，反正你不想做的事沒人可以逼你，逼你做的就是不正常」。