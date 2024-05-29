夫妻動輒就吵架！好友頻繁衝她家「一周住四天」 網勸快斷開：沒邊界感

俗話說「朋友有難，拔刀相助」，偶一為之沒問題，但若是次數太頻繁，你還願意幫嗎？。有位女網友抱怨，好友婚前常和男友吵架，都會找她抱怨，好友新婚卻變本加厲，每次吵架動輒衝她家住下「不要回家」，最近甚至一住四天，嚴重干擾到女網友的個人生活。

原PO在PTT以「朋友一跟老公吵架就跑來我家住」為題發文，稱和朋友關係不錯，婚前只要情侶吵架，朋友就會向原PO抱怨，朋友上月新婚，和丈夫買房同住，本以為新婚甜蜜，感情會變好，沒想到卻是自己困擾的開始。

原PO說，朋友三天兩頭和老公吵架，就直接衝她家住下揚言「不回家」，一開始她大方收留，還會一邊開解朋友，等待老公隔天來接人。但因為朋友投奔頻率實在太高，甚至一周四天都住她家，原PO覺得很不方便，又不知道怎麼開口拒絕。

不少人勸她說清楚，「既然感情好，可以直接講吧」、「找個時間直接說清楚比較好 如果因此少了一個朋友，我只能說恭喜妳，這人沒邊界感，造成他人困擾還沒自覺」、「請要懂得拒絕，不然難受的是自己」、「請老實跟她說已經造成困擾，如果她因此跟妳翻臉，那她根本就不是朋友」、「一周四天也太誇張！已經影響妳的生活，就老實說吧」。

有人勸斷開這朋友，「把妳當情緒垃圾桶工具人，信不信妳批她老公，她還是會站在老公那邊」、「我建議漸漸斷開，不然等她生了孩子更可怕，這種厚臉皮人絕對把妳跟妳家當免費托兒所」、「住處被閨蜜老公知道了，這很危險，以後有狀況妳也遭殃」、「一定要遠離吧，影響到自己的隱私和生活了」、「沒有邊界感的人超級麻煩，趕快說清楚不要讓她再長待下去，不然搞得自己心情也不好」。

也有人建議這樣做，「說妳不在家，或是親戚要來妳家住」、「讓她多碰幾次軟釘子，就不會找妳了，她也會不敢太隨興跟老公吵架，她就是覺得妳家能去，才敢常常吵啊」。