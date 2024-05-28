明明同在科技業！她瞥見工科男友「年薪是自己的3倍」 過來人曝心聲：娶的不是錢

從現實層面來看，你會在意另一半的薪水多寡嗎？一位在科技業任職的女網友就分享，自己突然發現「男友的薪水是我的三倍」，讓她不禁開始思考是否該轉職，「薪水差太多真的不行啦」。貼文發布後網友紛紛勸退她，也有人安慰原PO，指出「數字不是拿來衡量人的價值的」。

一位網友在Dcard上發文，表示某天男友突然想起要報稅，對方並沒有特別遮掩，自己便在無意之間驚覺「他的年薪是我的三倍」。原PO指出，兩人同樣在科技業工作，商科出身的自己才剛工作一年，還是業務助理，就讀工科的男友就已經是工程師主管。看見男友驚人的年薪，讓原PO開始思考「轉職成什麼職位比較賺錢」，不過實際想想又覺得若在原本的公司轉當業務會跟不上，讓她忍不住吶喊：「薪水差太多真的不行啦」。

貼文曝光後，不少網友紛紛勸退原PO不要轉職，「差一倍妳想跟上還說的通，差三倍妳是要創業還是重新投胎」、「三倍，只靠工作不是妳想跟就能跟的」、「妳努力找年薪跟妳差不多的（男友）比較實際，不然到要結婚的時候，男生肯定拋棄妳去找跟自己差不多的」、「商科還想跟上理工科…妳沒什麼特別的能耐的話投胎比較快」、「業務助理差不多3萬吧，科技業他薪水是妳的三倍，也不奇怪」、「妳現在才努力想超過人家苦讀好幾年的專業，正當管道、受薪階級不太可能啦」。

更有人建議原PO，可以透過其他方式開源節流，「好好學投資理財，真的差很多」「業務助理慢慢了解公司產品後可以轉業務啊！尤其女生做業務還蠻吃香的」、「妳在科技業你不知道工程師薪資很高？妳可以幫他規劃理財錢滾錢」、「妳讀商科他念理工，他負責賺錢，妳負責投資理財用錢滾錢，不就是完美組合嗎，除非妳不懂投資理財，或是男方在這方面更有天賦，那就無言了」。

不過也有網友分享自己和家人、伴侶懸殊的年薪，要原PO不要將數字看的那麼重，「我老公年薪是我的10倍，他繳的稅大概是我2年不吃不喝的年薪」、「呵呵，我哥繳的稅，是我薪水的10倍，我都懷疑是不是同一個媽媽生的」、「我薪水是我女朋友十倍，但那又如何？喜歡妳的，不會在意妳賺多少錢」、「放心吧，今年報稅的時候，也才發現我老婆年薪是我的三倍，我以她為傲，自己不要自卑，數字不是拿來衡量人的價值的」、「我讀電子，30歲開始當主管，我老婆讀商，我顛峰的十年薪水是老婆的5倍，其他時間平均約老婆的2倍，我從來不跟老婆談家庭開銷問題，我娶的是跟我共度人生的伴侶，不是錢」。