香港OL想知台灣夫妻、婆媳相處之道 網提這項跟香港大不同

一位香港已婚的女網友在Dcard貼文發問，因為常在這平台看到其他人討論媽寶和婆婆的議題，自己十分好奇典型台灣婚姻中，夫妻是如何分工、相處以及婆媳之間又是如何看待對方的，希望台灣的網友能幫忙解惑。

原PO先說明自己的婚姻是典型香港婚姻，夫婦都要工作，女性也要有自己的事業。因為她跟老公都是國際公司管理階層，所以她老公不能也不會回家說「我比妳忙」。原PO家中家務有佣人做，其他的事情就必須夫婦共同分擔。雖然照顧小孩主要還是原PO，但她老公也沒有藉口不去學習怎麼帶小孩。

另外，原PO表示他們夫婦相處有時候像朋友，會互相給對方意見，但有一些事情上她會跟老公辯論到要死。原PO文中強調，在香港婆媳通常不會一起住。以她自己為例，她脾氣超大，她覺得錯的地方會直接說，大概她自己媽媽都沒法跟她住。

原PO文中也說了3位香港先生來台灣玩時煮飯的故事，舉例說明香港人與台灣人對於夫妻相處觀念的差異。有一年她跟另外2對已婚友人去台中民宿旅遊，他們買了菜後，3位老公忙東忙西忙煮飯，反而3位老婆在餐桌玩電話等食物，這情況讓民宿老夫婦看到後傻眼，民宿老夫婦問說，香港女人不用煮飯嗎？原PO跟他們解釋，她在香港已經要工作照顧小孩，老公們帶她們出來玩，當然是老公們服侍一下吧，老公們也笑著說她們等著就好。老夫婦聽完後沒說什麼，但感覺有點嫌棄。

文末，原PO覺得「在我的價值觀上，沒有互相對等公平的婚姻，大概走不遠」。

貼文內容引起熱議，有跟自己婆婆同住的網友表示，「我覺得台灣常跟長輩住的有一部分原因是生小孩，離不開長輩這個後援。我同事就是這樣，雖然婆媳會有衝突，但她也坦言婆婆分擔育兒壓力確實很有幫助」、「因為妳跟先生都高薪，才撐的起房貸跟請傭人的錢。台灣現在買房不易，公司也不一定友善育兒，很多薪水普通的小家庭還是會選擇跟長輩同住，然後邊住邊抱怨，但其實唯一解就是增加收入，真的是經濟獨立後才有真正的自由，可惜很多女人都參不透這點。您是聰明人」、「我是不懂都2024年了，為什麼還有那麼多妥協同住的女性，很愛另一伴，沒有經濟能力，除此之外，還有什麼理由甘願同住？養大自己的爸媽的話都不一定會聽了，竟然會那麼聽公婆的話，我也無解」。

有網友直白的說，「周遭疼老婆的，出去玩也都是老公們煮飯耶，埋怨婆婆的文章多是因為台灣很多婆婆們都還是很傳統頑固說不聽，然後那樣的婆婆通常都教出不少媽寶，一個循環」。