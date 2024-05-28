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「養不起就別生我」…國中兒嘆爸媽再婚後如「雙亡」 繳不出學費惹心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位國中生向父母喊話「如果養不起我，當初就不應該生下我」，並在網上自曝宛若「父母雙亡」的成長經歷。情境示意圖／Ingimage
近日一位國中生向父母喊話「如果養不起我，當初就不應該生下我」，並在網上自曝宛若「父母雙亡」的成長經歷。情境示意圖／Ingimage

天下父母心，多數爸爸媽媽皆會為了扶養孩子付出許多心力。不過近日一位國中生卻向父母喊話「如果養不起我，當初就不應該生下我」，他在網上自曝宛若「父母雙亡」的成長經歷，表示在父母離婚後，自己成了多餘的孩子；最近剛考完會考的原PO，更因為撫養自己長大的阿公、阿嬤，沒有能力負擔學費感到困擾。貼文曝光後，網友紛紛湧入鼓勵、安慰。

一位國中生在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，揭露自己的人生經歷，並向父母喊話，孩子不能選擇爸媽，爸媽也無法選擇孩子，「但是你們兩個如果養不起我，當初就不應該生下我」。原PO表示，自己的親生父母在離異後皆組成新的家庭，爸爸再婚後和新對象一同生活，「一年365天，我可能只有看到我爸爸5天」；媽媽則是和再婚對象生了一個孩子，對他不聞不問，原PO指出，在媽媽的家人中，只有外婆、外公會思念自己，就連過年回到外公外婆家，「也幾乎沒有看到所謂的媽媽」。

「曾經的我還小，很想念我的爸爸、媽媽」，原PO回憶，自己過去總會向雙方表達思念，爸爸僅回應「有空就回去」，表示有需要再連絡，卻對原PO的訊息視若無睹、不讀不回；媽媽則告訴原PO，她忙著照顧另一個孩子，有空會過來，「但是爸爸媽媽都杳無音信」。

這種宛若「父母雙亡」的生活持續了近16年，原PO也早已習慣沒有爸爸媽媽，他提到自己被阿公、阿嬤撫養長大，「我很愛我的阿公阿嬤，他們比我的親生爸媽都還要照顧我」。不過剛考完會考的原PO卻開始為學費苦惱，他指出阿公、阿嬤年紀大了，沒有能力負擔他的學費，「就算今天我申請低收通過，也是要一筆金額的」，連想要打工，也因未滿16歲遭到店家拒絕，讓他忍不住直呼：「我好討厭我的爸媽，真的很討厭」。

貼文曝光後，網友紛紛憐惜原PO，並替他思考對策，「沒有覺悟承擔小孩的養育責任，就不要有小孩」、「好孩子，加油，你的遭遇會讓你比同齡的孩子更成熟懂事，努力充實自己讓自己過得比你父母還要好」、「去申請學貸好好完成你想走的路」、「才國三還不能打工，可以問里長你的狀況，有什麼補助可以請領」、「把你跟爸媽的訊息留下來，以後對你有很大的幫助，不怕他們老了告你遺棄，加油，可以半工半讀或者找學校老師尋求幫助」、「加油，我們不能選擇出生的家庭，但能選擇你要的人生」。

面對一眾網友的關心，原PO也懂事的在留言回應：「阿姨，沒關係的，我會長大」，更惹人鼻酸。

國中生 小孩 父母

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