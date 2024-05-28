她愛愛前必做1事！男友嫌「很掃興」 過來人曝慘痛下場：一次就會怕

你愛愛前會先洗澡嗎？一名女網友分享，自己要和男友愛愛前，都堅持要先洗澡，但男友卻覺得這樣很掃興，讓她懷疑是否自己潔癖太嚴重？好奇問大家愛愛前都會先洗澡嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「堅持愛愛前要先洗澡」為題，指出自己和男友愛愛前，都會希望雙方先去洗好澡，但男友都會說「想體驗身體髒髒，沒洗澡愛愛的感覺」，她拒絕後都會被男友嫌棄很掃興，讓她好奇是自己太潔癖？還是大家愛愛前都會洗澡呢？

貼文一出後，多數網友都認為愛愛前本來就要洗澡，紛紛表示「真的要洗，不洗很髒耶！一整天上幾次廁所，我不相信他會拿衛生紙擦」、「不先洗澡感染率大增喔！自己要想清楚，也許妳不是潔癖，只是妳比他更懂得保護自己」、「建議事前事後都要洗一下啦」、「我也一定要洗澡，我男友也覺得不用，但我一律堅持要先洗乾淨」、「一定要先洗澡的吧！不然怎進行的下去」。

此外，也有網友分享自身經驗回應，「我前任就不洗，然後直接戴套愛愛，然後就常常發炎，每次愛愛必發炎，現任都會先去洗過才愛愛，到現在完全沒有因為愛愛發炎過」、「曾在雙方都沒洗澡的情況下做愛，事後私密處搔癢、泌尿道發炎，到婦產科就醫才痊癒，建議每次事前都要先清洗乾淨」、「我和男友在愛愛前都會先一起洗澡，感染過一次就會怕了」。