兄嫂衛生習慣差！垃圾不倒「長滿蛆蟲和果蠅」 她求助：長輩都不說
一家人住在一起，在生活上可能會產生許多問題，一名女網友就抱怨，哥哥結婚後，嫂子搬進家中同住，但他們兩位的衛生習慣卻極差，平時不打掃也不愛倒垃圾，導致廚房十分骯髒，垃圾還會長出果蠅和蛆蟲，非常噁心，詢問眾人：「應該怎麼處理？」
原PO在PTT發文表示，哥哥結婚後，嫂子一起搬進家中生活，但他們兩個的生活習慣卻讓原PO難以忍受。她指出，他們放進冰箱的食物永遠不拿出來，垃圾總是堆到兩、三大包，甚至都長滿果蠅和蛆才會拿去丟，期間家人們都只能忍受，最後總是看不下去的人會撿去做，「家是大家的，但她搬進來後明顯勞逸不均」。
原PO解釋，她平常負責客廳、廁所的清潔和垃圾，哥哥他們則負責廚房，然而廚房地板卻總有油汙或垃圾袋流出來的汁液，且天氣漸熱，果蠅繁衍的速度很快，導致她每天回家，都會看到流理台上髒汙的碗盤，還有到處飛的果蠅，讓她非常困擾。
原PO坦言，她曾提醒過哥哥，對方卻直接擺爛，但她和嫂子也不熟，加上長輩也覺得不想教訓別人女兒，因此都沒多說什麼，「長輩都沒有說話，在這種情況下，我憑何開口？」她表示，雖然有想過搬出去，但又覺得不該以「眼不見為淨」的方式處理這件事，也不希望其他家人抱著「算了，不如自己打掃」的心態，詢問眾人應該怎麼做？
文章曝光後，不少網友提出建議，「能處理的方式就只有搬出去跟直接說」、「搬出去，然後搬走前直接開嗆」、「搬出去，講了你會變毒菇」、「不敢當壞人，又覺得長輩沒講、妳也不好意思講，搬出去唯一解」、「直接跟那女的講，別把別人家當垃圾堆」。
但也有人認為，「交換工作，妳換成廚房就好了，客廳跟廁所換他們」、「幹嘛要搬出去花錢啊，要搬也是他們搬」、「應該是跟哥哥說，讓哥哥去倒垃圾」、「妳哥問題很大，他本人都不理會、放爛，真心覺得搬出去，或是請長輩幫忙跟嫂子講，不然妳自己去講感覺勢必會有爭執」。
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