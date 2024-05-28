老公不刷牙、不洗澡「五告胎哥」！人妻崩潰發文勸世：婚前必做這事

今天有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她真心建議必須婚前同居，不然真的會後悔，因為沒有同居生活過，永遠不會知道對方真實的脾氣、有那些奇特的生活習慣。貼文一出，引發網友熱議，紛紛勸她：「離婚吧！」

原PO透露，歷任男友都有同居過，只有最後的老公沒有。結婚後才發現老公可怕的生活習性，他竟然沒洗澡就直接鑽進被窩睡覺、一年刷不到5次牙以及可以好幾天都不洗澡等等，足以刷新她的三觀的奇特生活習慣，令她苦不堪言。她期望大家可以一人一次念力，祝她早日脫離苦海。

原PO表示，很多人都在納悶，為何交往時就沒發現問題？她解釋，約會時每個人都會先打扮打扮，約會前都清潔了，才會無法發現啊。所以她才會說必須要婚前同居，沒同居生活過，沒有一起生活過，永遠不知道對方的真實脾氣是什麼，永遠不會知道原來有人的生活習慣這麼奇特。

文章一曝光立即引發熱議，許多網友紛紛表示「好髒喔」、「這是流浪漢吧」、「五告胎哥欸」、「個人衛生也太差了吧」、「好可怕的不刷牙、不洗澡，這是什麼概念」、「不刷牙真的不行欸，我的大忌」、「所以你沒結婚前永遠不知道，最後選擇的老公，竟然是你瞠目結舌的樣子」。

還有不少網友認為「沒刷牙，這有點離譜」、「一年刷五次」、「一年刷不到五次牙，早爛光了吧，感覺你編的太誇張欸」、「一年刷不到五次牙，他是沒牙齒還是怎樣，太扯了吧」。

很多網友建議原PO「下通諜呀，不改善就不用再過了」、「你可以換一間房間睡覺」、「先結婚也能離婚啊」、「快走吧！等什麼等」、「我前男友也是超級髒、超級噁的，我也都跟很多人說，要結婚前先同居比較好，你加油！他改不了就離婚吧」。