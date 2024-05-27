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媳婦怨婆婆「總是要滿意的生活費」 哭訴：連房子都要求過戶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨婆婆要求上繳「滿意的生活費」，連房子都得過戶，令她崩潰不已。示意圖/ingimage
一名女網友抱怨婆婆要求上繳「滿意的生活費」，連房子都得過戶，令她崩潰不已。示意圖/ingimage

婆媳關係一直是家庭難解的問題，一名媳婦抱怨，婆婆每個月都要求老公上繳「滿意的」生活費，現在還要求將房子過戶給婆婆，不過戶就一哭二鬧，讓他們夫妻倆十分為難，原PO痛訴「我簡直快跟單親媽媽一樣了，如果沒有娘家幫襯，我實在會崩潰」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，婆婆每個月要求老公上繳「滿意的生活費，不然就告人」，現在更是變本加厲，要求老公把自己的房子過戶給婆婆，而且房契在婚前就已經被婆婆沒收了，讓老公現在氣炸到不跟婆婆來往。

原PO接著表示，婆婆還幫老公保了很多昂貴保險，婚後老公查看保險單後，才發現受益人全寫婆婆的名字，也堅持扣押保單，拒絕給保險窗口。原PO無奈表示「我實在很無言，因為婆婆一天到晚幻想我要搶他們家獨長孫的財產，婆婆心中的所有財產，就是包括她所有子女們的動產跟不動產」。

文末原PO崩潰表示「我簡直快跟單親媽媽一樣了，如果沒有娘家幫襯，我實在會崩潰，只能一直要老公告訴婆婆『老婆跟女兒只有在祭祖才會回婆家』」，她求解「我可以做什麼才好？只要不給婆婆滿意的零用錢，她就開始發瘋，報警也沒有用，我快被折騰死了」。

文章曝光後，有網友點出問題「重點是妳們住的房子是誰買的？保單誰付錢的？」、「妳婆婆幫她兒子買保險，保險費也是他們在繳納的，妳跟老公憑什麼資格要求婆婆把保單交出來？明明保單的要保人就是妳婆婆」。

但也有人建議原PO「找一個擅長婚姻關係的律師幫妳，不但可以解除妳的問題，豬隊友的問題也可以迎刃而解，法律只規定合理的生活費，沒有規定讓婆婆滿意的生活費」、「婆婆如果要拿生活費告你們，就讓她去告吧，房子所有權人是誰，就能去申請房契，保單的要保人是誰，就是保單的所有者，根本不用管婆婆扣押了什麼」。

婆婆 婆媳紛爭

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