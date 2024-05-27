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鼻影重、眼線長…學生流行「這種妝」 內行曝妝容2重點：沒打光會很慘

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看談話性節目時發現來賓的妝容都是鼻影很重、眼線拉很長，令他有點看不懂現在未成年女生的妝容。示意圖／ingimage
有網友看談話性節目時發現來賓的妝容都是鼻影很重、眼線拉很長，令他有點看不懂現在未成年女生的妝容。示意圖／ingimage

現在不少人會從學生就開始化妝，相較以前更加注重外表。一名網友看「小姐不熙娣」節目時發現來賓的妝容都是鼻影很重、眼線拉很長，令他有點看不懂現在未成年女生的妝容。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，他看談話性節目「小姐不熙娣」時，發現這期來賓都是學生，不過他對來賓的妝容有些疑惑，鼻影很重，鼻子看起來是用畫的，眼線拉很長，令他不禁好奇，有點看不懂，不知道是否有人能解釋一下，「這個年紀的女生不是素顏就很好看了嗎？」

網友紛紛表示，「就有一種妝是妝，五官是五官的感覺，講真素顏比較好看」、「技術還不熟練吧，我剛學化妝也是這樣」、「她們只是素人觀眾，大家還是不要隨意批評，剛開始化妝都會這樣，久了熟練就可以找到好看適合自己的妝容」、「化妝久了才開始追求精緻妝感」、「鏡頭本身就會吃妝容，電視上看會淡很多。或許他們想要在電視上看起來好看一點所以化濃了，又或許他們就是喜歡這樣的妝容。何必這樣酸言酸語？每個時代都有自己流行的妝和時尚，不是不能評價，而是希望大家不要忘記基本的禮貌」。

有網友則認為素顏要好看不容易，「在台灣普通要素顏好看滿難的，素顏要好看三要素：皮膚不能太蠟黃、痘痘瑕疵不能太多、五官要得端正」、「上節目要人家素顏是…？？而且未成年憑什麼不能化妝啊…他開心就好了啊」。

有網友分析，這種妝是「中國妝」，中國妝講求的是化妝=整形，修容跟霧面打亮任何東西都是用超多，「因為讀這個科系，所以大部分日常妝都會，畫來畫去還是建議找到自己的優點去放大，同時弱化缺點才是最好看的，中國妝就是拍照妝～錄影沒打光會死很慘」。

有網友表示，身在中學第一線的觀察「妝要重一點才看得出來有化」、「拍照都用濾鏡，妝不夠濃會被濾鏡蓋掉」，他也補充，「她們都不照鏡子，都用手機鏡頭當鏡子，而且要有濾鏡的狀態下看，她們覺得那才是自己真正的樣子」。

化妝品 高中生

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