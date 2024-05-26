姑姑沒結婚！婆婆喊「你以後要照顧她」 人妻曝兒妙回1句笑翻全網

家人間的相處，難免因觀念不同而產生矛盾。近日，一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，兒子某天建議姑姑不要花太多時間在他身上，並直言「以後我還是以爸爸媽媽為主」，遭到婆婆嚴厲反對，沒想到兒子一句神回覆，讓她跟老公當場笑翻。

原PO表示，日前兒子在飯桌上對姑姑說，「妳可以去交男朋友，不要花太多時間在我這，喜歡小孩自己生呀」，並強調自己未來還是會以爸媽為主，結果婆婆立刻出言反對，「以後要顧姑姑，你姑姑應該不會結婚」。沒想到，兒子下一秒竟回覆，「我養不起那麼多人」，讓她跟老公當場笑出來，直誇兒子回得好。

貼文底下，不少網友稱讚原PO兒子，「這個兒子聰明」、「這兒子有前途!」、「哈哈哈，妳兒子那麼小就人間清醒了」、「這種回答簡直一流」、「感覺婆婆常常對孫子講這種話，講到孩子都受不了」、「而且老公也說孩子說得對，證明老公不會為了妹妹或姐姐，要求孩子做不對的事情」。

更有人開玩笑表示，「姑姑有房產的話，可以斟酌考慮」、「也不一定不行，姑姑應該有個千萬遺產吧！」、「現實面考量一下就對了」、「姑姑的保單受益人改一下小朋友的名字」。