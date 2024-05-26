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坐副駕1舉動惹怒男友…她疑惑「很討厭嗎？」 網意見兩樣情

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人開車時，會介意副駕是否「善盡責任」，幫忙導航、找車位、聊天提振精神等。情境示意圖。圖／ingimage
許多人開車時，會介意副駕是否「善盡責任」，幫忙導航、找車位、聊天提振精神等。情境示意圖。圖／ingimage

許多人開車時，會介意副駕是否「善盡責任」，幫忙導航、找車位、聊天提振精神等。然而近日一名女網友表示，她在男友開車時不小心睡著了，結果對方氣到把車停在路邊，把她叫下來罵。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，男友非常討厭開車時，自己在旁邊睡覺，但某次因為前一晚沒睡好，她在高速公路上真的忍不住睡著了，想不到大約10分鐘後，男友就把車子停下來，並把原PO叫下車，當她疑惑問道為何停的地方不是在行程裡，對方則怒回：「因為妳在睡覺！」，即便原PO說自己真的很累，想要瞇一下，男友也不允許她這麼做。

至於為何男友堅持不讓她睡，據對方所說，是單純「看不慣」而已，原PO也不禁納悶道，「不曉得這件事是不是真的很討人厭？如果真的是很糟糕的事，以後出門我也不會坐他的車了，畢竟真的忍不住」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我覺得是妳男友太龜毛了」、「第一次知道日常生活中，要經過別人同意才能睡覺」、「我覺得副駕睡著，是對駕駛開車技術的一種肯定」、「朋友間不爽還有道理，畢竟不想被當司機，男女朋友還要計較真的滿蠢的」、「因人而異，傳統禮貌認為副駕駛要陪駕駛聊天、提振精神，但個人覺得不要跟我聊天還比較能專心開車」、「男友情緒感覺很不穩定，不然就是他沒那麼愛妳」。

也有另一派人認為，「我是不會坐在副駕睡覺，再累也一樣，我覺得這是尊重」、「不小心睡著情有可原，但沒有要幫忙開車，一上車一副『我要來睡覺的』真的會氣炸」、「我跟男友都會開車，彼此當副駕時都會盡量撐著不睡覺，因為睡意真的會互相感染」、「要看情況，如果駕駛有睡飽那還好，但沒睡飽，副駕又睡著，氣氛會感染然後想睡。結論：駕駛睡飽很重要」。

Dcard 高速公路

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