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坐車到一半「這舉動」惹怒男友 妹子被罵下車崩潰求解：真的忍不住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為坐副駕駛座睡著，被男友叫下車。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友因為坐副駕駛座睡著，被男友叫下車。情境示意圖。圖／Ingimage

每個人的搭車習慣不同，有些人一上車就會開始聊天、聽音樂，也有人上車沒多久就能呼呼大睡。日前一名女網友表示，她不管搭哪種交通工具，只要一上車就會馬上昏睡，就算坐男友車也是難以抵抗睡意，但男友十分討厭她這種習慣，甚至會開車到一半停下來，滿臉怒火叫她「下車」，令女網友相當無奈又不解，發文詢問網友看法「這件事是不是真的很討人厭？」

一名女網友在Dcard發文表示，她不管搭哪種交通工具，只要上車坐上位置後，一陣睡意就會馬上襲來，「我也不是故意的，但一上車就會斷線（意指睡著），跟朋友出去時，都會盡量約滿四個人，然後我出車與油錢，在後面昏睡」。

女網友指出，男友很討厭這種上車睡覺的習慣，一次坐男友車子的副駕時，因為前晚沒有睡好，也是沒多久就睡著，結果男友開車到一半，在一個陌生地點停下，還叫她下車。女網友醒過來一臉茫然，詢問為何停車，男友直喊「因為妳在睡覺」，女網友解釋自己真的很睏「不能瞇一下嗎？」，男友則怒喊「不行」。

「不曉得這件事是不是真的很討人厭」，女網友感嘆，如果坐副駕很容易睡著一事很糟糕，那她以後出門就不會坐男友的車了，畢竟她真的忍不住睡意。

貼文曝光後引發討論，有網友批男方態度糟糕，「我第一次知道日常生活中要經過別人同意才能睡覺」、「男友情緒感覺很不穩定...不然就是他沒那麼愛妳」、「妳男友情緒管理超差，如果是我會換下一個，不然結婚後可能會有更多神奇的事件發生」、「我覺得副駕睡著是因為很放心，我會負責安穩得把一整車送達目的地，開車還毛這麼多就別開了」。

也有人抱持不同看法，「因人而異，傳統禮貌認為副駕駛要陪駕駛聊天提振精神，個人反而覺得不要跟我聊天還比較能專心開車」、「我是不會坐在副駕睡覺，就算再累也一樣，我覺得這是尊重，妳睡得爽，有想過駕駛者再疲憊也不能睡嗎？雖然我男友都會說累了可以先睡」、「他應該只是不想妳把他當成一個司機？我是覺得我開車然後其他人都在睡很靠X啦，我又不是司機而且又沒付我錢，不用陪我聊天，在旁邊滑手機也ok，但睡覺真的不太行」。

Dcard

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