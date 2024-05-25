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妹下週結婚突爆哭！曝「夫家對她破口大罵」 原因讓他氣到睡不著

聯合新聞網／ 綜合報導
網友妹妹下週結婚卻突然哭說自己曾被夫家破口大罵。示意圖／Ingimage
網友妹妹下週結婚卻突然哭說自己曾被夫家破口大罵。示意圖／Ingimage

結婚是人生大事，步驟也相當繁瑣，有時兩家人甚至會因此有所爭執。有網友的妹妹下週結婚，近日突然哭著說自己曾被未婚夫的舅舅及舅媽破口大罵，只因對方認為娘家人要求儀式太多，然而他們不收聘金只吃餅，文定儀式只有交換首飾戒指、掛頸錢而已，讓他「氣到睡不著」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，下週妹妹結婚，她突然哭著告訴他，未婚夫的舅舅及舅媽曾對她破口大罵，指責娘家人要求儀式太多，他們只想要簡單吃飯、不要有任何儀式，否則準備儀式很麻煩。

該網友說，他們娘家人不收聘金，只有簡單吃個喜餅，文定儀式也是只有夫家兩人來喝茶，並簡單的交換首飾戒指、掛頸錢而已，他不解，「明明是我妹要嫁過去，但禮俗什麼的卻要我們娘家都聽他們的，其實說到底就是她未婚夫沒本事，笨到不行的公子哥，這件事妹妹只跟我講，不敢跟家中長輩說，我該怎麼幫助她才好，叫她不要嫁了她又不要，真是氣到睡不著」。

其他人則留言「嫁過去她會後悔的，會被欺負到時候會搞到離婚。還是別嫁好！因為男方家人是個不好搞的，嫁過去只是害了自己」、「這樣嫁過去早晚會有婆媳問題」、「現在不跑，以後只能天天跑回來哭」、「硬要嫁沒辦法啊，這種事情她老公也不幫了，後面有她後悔」、「還沒嫁之前，一切喊停都來的及，話說這時間未婚夫勒？是死了喔，怎麼沒有出來制止一切」。

還有人說「建議妹妹前2年先避孕，先看清楚2年後確定還要跟著這個男人跟這種家庭，看要生要離再決定，都說是公子哥，有錢吧？叫她開始存私房錢不要讓她先生知道，至少未來離婚還有退路」。

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