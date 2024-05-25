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加班沒煮飯就被罵！人妻不爽伺候夫家怒帶孩回娘家 婆婆怒嗆：妳滾就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友下班後必須回家煮飯伺候夫家。示意圖／Ingimage
網友下班後必須回家煮飯伺候夫家。示意圖／Ingimage

婚姻中遇到惡婆婆真的是夢魘一場，有網友抱怨，她下班回家必須準備晚餐給公婆、老公小叔跟小叔女友吃，吃飽飯後一群人鳥獸散，她得自行洗碗收拾，老公擺爛，偶爾遇到加班的時候，還會被婆婆罵「下次不要加班」，生小孩後情況也沒有改善，公婆甚至害孩子眼睛撞到桌角，她忍無可忍要帶小孩回娘家，婆婆竟嗆她「妳滾可以，小孩留下」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她上班回家必須準備晚餐給公婆、老公、小叔跟小叔女友吃，吃飽後小叔就會回到婆婆買給他的新家，她則要獨自洗碗收拾，偶爾她要加班晚歸，婆婆會狂打電話給她問「人在哪？」得知她要加班，婆婆只好不情願地準備晚餐，還要她以後不要再加班。不只煮飯洗碗，連其他家事也都是她一手包辦。

該網友說，後來生小孩後，公婆帶小孩方式問題更多，在小孩只有七個月大時就把孩子「拋高高」，吃飯時跟孩子共用湯匙，還害孩子眼睛撞到桌角，她只好買防撞貼，卻被婆婆抱怨「不美觀不准貼」。

該網友受不了各種壓力，決定直接帶小孩回娘家，婆婆竟嗆她「妳滾可以，小孩留下」，她則不甘示弱回嗆「老公給妳，小孩我生的」。她無奈表示，「為什麼事情全叫我做，老公也不支持說不孝，我唸他你行你去做，我欠你們全家？上班回家叫我煮晚飯，假日在催午飯晚飯，你那兩個弟弟是飯桶？吃完就閃？兩老可以去他們家吃啊，你有錢給兩個小叔爽，我要買房搬出去住，理由一堆」。

其他人則留言「要不離婚算了」、「感覺現在要先來一台洗碗機，不然會被操死」、「明天戶政事務所應該有上班」、「婆婆有問題，離婚好了」、「是應該爆發，這根本是以大媳婦身分之名把妳當最下等的傭人在利用。傭人還有月錢拿，妳沒錢拿，說不準還得上繳自己薪水」、「分財產，應該也沒妳小叔們多，妳那老公唯一用途是配種，妳要為自己打算」、「這老公不行欸，確定要跟他小家庭？」、「請傭人比較快？為何要娶媳」。

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