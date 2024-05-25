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「感受不到少子化！」 家長抱怨公幼難抽：候補排到100位

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，一直聽到少子化嚴重的議題，但幼、公托還是超級難抽，感嘆「這樣的情況誰敢生啊？」示意圖，聯合報系資料照。
一名網友抱怨，一直聽到少子化嚴重的議題，但幼、公托還是超級難抽，感嘆「這樣的情況誰敢生啊？」示意圖，聯合報系資料照。

5月除了是報稅季，也是很多適齡孩子家長抽公共幼稚園的日子。對此，一名網友抱怨，一直聽到少子化嚴重的議題，但幼、公托還是超級難抽，感嘆「這樣的情況誰敢生啊？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「公幼這麼難抽誰要生啊？」為題，指出自己去年沒抽到公幼，已經去上私幼，費用跟公立每個月就相差1萬元。平常一直聽到少子化嚴重的議題，但實際狀況卻是幾千個人搶抽數百個名額，感嘆「這樣的情況誰敢生啊？」。

貼文一出後，部分家長深有同感，紛紛表示「新北真的很難抽，我家附近公托候補排了100個」、「公幼真的太少」、「真的只能辭職在家顧小孩」、「近年新北比較難抽，台北有些中籤率100％，甚至還有缺額」。

不過，也有部分網友認為私立比較好，紛紛回應「公幼上小學都要追進度，吃得又沒私立好」、「私立可以領育兒津貼」、「還是送私立比較划算，公立時間很不便」、「公幼很難配合時間接送」、「私幼也有補助啊，補助完比公幼貴一點而已」、「私立雖然貴但可以比較晚去接，雙薪家庭又沒有後援的只能乖乖送去」。

公幼 少子化 幼稚園 育兒津貼

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