跟男友一起洗澡「比色色更赤裸？」 她曝這清洗動作：超羞恥

你會跟另一半一起洗澡嗎？一名女網友分享，雖然和男友已經發生過關係，但覺得女生洗下體的姿勢很醜，遲遲無法和男友一起共浴，認為洗澡比愛愛更加赤裸。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「關於情侶洗澡」為題，分享自己和男友已經發生過關係，但始終難以克服「一起洗澡」這件事，原因是她認為清洗下體和屁股的姿勢很醜，需要張開雙腿蹲馬步，讓她覺得「洗澡比愛愛更赤裸」。

貼文一出後，多數女網友直言男生不會想這麼多，紛紛表示「我本來也想說會很害羞，結果我男友從頭硬到尾 我就不管那麼多了」、「我都正常洗欸，有時候會蹲在地上，洗完我男友就會靠過來說，我來檢查有沒有洗乾淨」、「我男友都會直接幫我洗妹妹、洗屁股，我也會幫他洗」、「男生洗那邊的動作也沒多好看 所以彼此彼此而已」、「哪裡醜，男生只覺得妳在誘惑他，妳想太多了」。

此外，也有部分網友分享實用建議，紛紛回應「我都跟男友說，我要洗下面，你轉過去，有跟他說過姿勢很醜不想被看到，他會乖乖的轉過去」、「一開始也擔心洗妹妹姿勢很醜會叫他轉過去，但他還是會偷看然後學我⋯後來就習慣了」、「跟對方說，背對對方就好」、「好好笑一開始真的太害羞，我甚至還要求關燈也要他轉過去」。