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驚見男友公司福利隱藏黑暗一面 她崩潰猶豫：還要結婚嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO意外發現男友公司給的福利當中，竟然可以讓員工按摩、性交易，而且還能報帳。 示意圖／ingimage
原PO意外發現男友公司給的福利當中，竟然可以讓員工按摩、性交易，而且還能報帳。 示意圖／ingimage

職場上雇主都會給予員工福利、獎金等制度，犒賞員工的辛勞，不過有一名女網友透露自己無意間看到男友工作的群組，竟然發現公司給的福利當中隱藏了黑暗的一面，讓她不知道該不該跟男友攤牌。

這名女網友在Dcard發文表示，男友被派到東南亞工作，有次無意間看到他們公司群組的訊息，赫然發現福利除了檯面上的那些，竟然私底下還會給員工額度去按摩、性交易，而且還能報帳，讓她非常震驚，直呼「突然覺得這世界真的好黑暗」。

原PO說本來和男友已經決定好他下次回台後兩人就結婚，但如今看到讓她難以置信的訊息，不免猶豫到底該不該結，「我目前還沒讓他知道我知道這件事情」。

貼文引起眾人熱議，「實在不放心的話，先讓他做性病相關的檢查，其他的等檢查結果出來再去考慮」、「妳男友有沒有去比較重要吧」、「心裡有疙瘩了，這是上天再給妳逃跑的機會，不過妳男友也許沒有去嫖？」、「有人去那邊把持的住嗎？」、「所以妳確定他有去嗎？還是妳直接有罪推定」、「如果妳只是看到他們公司有這些福利，而不是看到男友用了這些福利的線索就猶豫的話，那應該還沒準備好走到結婚」、「我是過來人，一定會被影響三觀，哪天說著說著就會跨越了…我親身經歷」。

還有內行人透露秘辛，「通常那些叫業務招待費，不是光拿來玩女人，那是很多男的會帶客戶去玩順便自己爽一把。有些女孩子就會跟客戶喝下午茶、做Spa或旅遊，看人怎麼用」、「交際費啊，連小費都要幫客戶準備好，帶著那群巨嬰去當皇帝，我們在旁邊當公公。妳男友是不是在供應商端？即便是的話，通常也沒到沒上限啦」。

結婚

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