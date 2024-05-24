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一顆鳳梨救了她！婆婆罵媳婦「就一顆也不會削」霸氣結局網讚爆　

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳梨。示意圖/ingimage
鳳梨。示意圖/ingimage

「一顆鳳梨，救了我的人生」。一名女網友發文分享，前陣子家裡拜拜完，老公把拜過的鳳梨拿去水果店削皮，婆婆吃得很高興，結果日前拜完又有鳳梨，於是她請老公再拿去水果店削皮，怎料卻被婆婆大罵一頓，說她連「一顆鳳梨都不會削」，讓她忍無可忍，直接辦好離婚搬回娘家住。

該名女網友在「匿名公社」表示，前陣子家裡剛拜拜完，婆婆把拜完的鳳梨拿給她老公削皮，當時對方就帶著鳳梨，騎車10分鐘到水果行請老闆削好、裝盒，婆婆還吃得很開心。

而這次拜拜也有鳳梨，拜完後她拿給老公，請對方再次帶去水果店裡削，怎料婆婆得知後卻大罵她一頓，「說就一顆鳳梨都不會削，還要叫她兒子這種天騎機車冒險去找店家削，狂罵到老公回來」。

原po透露，自己不是來問大家該不該離婚的，而是對於婆婆的行為實在忍無可忍，早已霸氣離婚搬回娘家住了。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我曾經懷孕，好想吃鳳梨...前夫聽到很貴！馬上騎走...當場真的很錯愕，現在我也離婚了～靠自已買最甜了」、「第一次看到條件這麼簡單的，就一顆鳳梨」、「原來鳳梨會害人家沒有老公老婆媳婦」、「不會削的真的不要嘗試，沒處理乾淨全家嘴都破皮，都不能說話也挺好的」、「我不會削鳳梨，但削了惡婆婆倒是在行」。

婆婆 離婚 鳳梨

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