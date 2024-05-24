男友無業坐吃山空 公務員女友考慮分手…網曝優點「可頂替這角色」

情侶交往除了兩情相悅，有時也需要「門當戶對」。一名女網友就表示，自己是34歲的公務員，工作一直都很穩定，但男友43歲了卻只有3年的工作經驗，大部分時間都是無業遊民。雖然兩人現在開銷幾乎都是AA制，但男友的生活態度讓她不太能苟同，詢問大家到底該不該分手，貼文曝光也掀起眾人熱議。

原PO在Dcard以「男友是無業遊民怎麼辦？」為題發文，表示男友目前43歲，但只有3年工作經驗，「前陣子睡學校空教室，目前待業中，睡我房間（我自己租套房）」。原PO說她和男友相處，幾乎都是各付各的開銷，男友靠爸爸留下的150萬遺產度日，她則是公職人員，收入穩定。

不過原PO說自己的精神狀態不穩定，有思覺失調的問題，因此很需要人陪伴、安撫，而無業的男友剛好可以做到這點。但原PO表示男友平時最大的娛樂，就是上PTT發文跟酸民吵架，讓她擔憂男友是否有反社會人格，只能無奈發文「如果繼續跟他在一起是不是不太好？」

貼文曝光後眾人也紛紛留言討論，「150萬很少，他又不工作，是怕之後妳要分手他不給妳分，變恐怖情人」、「好不好我覺得要看妳，只是如果是問網友的意見，我的話…是會分手啦，不求對方大富大貴，但至少要能獨立生活養活自己，150萬也不是能吃一輩子的金額，我的話可能連一開始也不會跟他交往…感覺是個燙手山芋」、「快分了吧，他明顯是以後想要靠妳養，150萬很快就花光了，公務員還租房，妳的薪水養不活兩個人的，到時候怎麽辦？」。

部分網友勸分，但也有人持反對意見，認為原PO應該要換個角度思考，「妳願意養他一輩子嗎？包括兩個人以後的退休生活？妳養家，而他負責家務及穩定妳的精神狀態，如果可以那繼續交往也沒差吧」、「如果他花費不多的話，妳可以用養寵物的心態去看待。養寵物一定是妳花錢為主，但是寵物的陪伴讓許多人甘之如飴」、「其實你們各取所需蠻適合的，不然以你們的狀況，誰受得了其中一個」、「將來他需要妳養他，妳需要他的陪伴，你們兩各取所需滿配的」。