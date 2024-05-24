財政大權不在手中？婆婆掌管老公薪資 人妻嘆：氣得我一夜難眠

結婚後，如何運用夫妻二人的財產是一件十分重要的事。近日，一名網友抱怨，自己與先生結婚兩年，先生的薪資卻還是由婆婆掌管，讓二人合力購買新屋的計畫泡湯，讓她十分苦惱。

原Po在Dcard以「老公的薪資由婆婆掌管」為題發文，稱自己與先生30多歲，結婚兩年沒有生小孩，目前是雙薪家庭。 原Po在婚前買了一間中古公寓，目前還在貸款中。因為近期地震頻繁，與先生討論後一致決定要買10年內的透天新屋。

但因資金不足，且前期兩邊繳房貸壓力甚大，原Po考慮售出舊屋來填補資金。但先生隨後的一句「我先問我媽目前的薪資使用狀況」，將美夢中的原Po打醒。

原Po完全忘記先生的薪資是由婆婆掌管這件事，在婚前先生要買一台轎車都被婆婆以「平常工作需求量低」、「養車、稅金都是開銷」為由拒絕，先生為此還與婆婆大吵一架，而婆婆則認為這都是原Po在慫恿。婚後兩人也沒有討論過薪資由誰負責管控。婚前原Po買的房，婚後的房貸、水電、維修、傢俱等支出都是原Po負責，先生則負責放假時吃飯以及出門旅行的費用。

現在原Po平常住在自己買的房子裡，而先生因為工作關係常住在單位，放假才回家，因此原Po認為，婆婆一定會覺得先生住屋需求率低，不用花費大把金錢買房置產。且婆婆家也有一間二十年的透天，丈夫又是獨子，不缺房子居住，「如果硬要買的話，一定是我的問題」。

原Po表示，自己「能力不足」，放棄了買透天的想法。但她也對先生無法自由支配自己薪資，要經過媽媽許可的情況感到十分不滿，「氣得我昨晚一夜難眠」，甚至想「慫恿先生搶回薪資大權」。

對婆婆掌管老公薪資這件事，很多網友表示無法離解，「怎麼有辦法跟那種無法掌握經濟大權的男人結婚？真心好奇都30多了還能這樣被管，是他媽控制慾很強嗎」、「這種媽寶你怎麼敢結」、「這種出社會了薪資還給爸媽管的人，應該也都沒什麼理財能力和觀念吧？」。

也有網友幫原Po分析情況，「但老實說非常不建議你變賣後再換屋，婚前財產會變婚後財產」、「如果我是你就會先賣後買，獨資買房供小家庭使用，先生繳完共同戶頭約定的錢，其他錢是否他媽管理我不會管他」。