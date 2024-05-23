男怨另一半想買高貴婚戒僅能炫耀 網勸戴戒好處多選便宜就好

一對男女結婚，除了嫁妝外，婚戒算是意義上與實質上都非常重要的物件。男女雙方戴上婚戒後，對不知情的外人而言，代表你已婚；對知情的人來說，象徵一段婚姻的開始。不過有一位網友在Dcard 貼文抱怨，表示另一半打算花一大筆錢買婚戒，「除了拿來跟姐妹攀比炫耀以外，還有什麼用」，他覺得買完之後還要擔心會不會搞丟，實在不懂買一個貴的婚戒是要幹嘛？

原PO在文中抱怨另一半要花一大筆錢買很貴的婚戒。他說實際上這麼貴的婚戒，買完之後還要擔心會不會搞丟，放在家裡還要找地方藏，而且也沒什麼機會戴，戴了也沒幾個人認出它的價值。他認為另一半除了拿戒指跟姐妹攀比炫耀以外，還能有什麼用。

原PO覺得，買婚戒的錢拿去買按摩椅、買iPhone、買麻將桌都好，至少用到的次數還比婚戒多，他就不懂「買一個那麼貴的婚戒是要幹嘛！」

貼文內容引起網友討論，有人認為是原PO沒錢的關係，「雖然婚戒不一定要買貴的啦，但我覺得原PO這就是沒錢的悲哀」、「說到底就是錢的問題，沒錢的悲哀在此表現無遺」。

也有一些人站在原PO這邊，贊同他的想法，「超級認同，雖然是裝飾品，就像別人說的一樣，超級小一個，不刻意拿出來顯擺，只有自己看到而已，所以我是覺得便宜的就好」。

有人則分享生活上戴婚戒的好處，「我跟我先生說，婚戒就是我的護身符，天天戴不敢不戴」、「我家是老公希望戴婚戒，擋不長眼的人，配戴後追求者確實有變少很多，另外也要看經濟能力吧」、「在能力範圍買了婚戒、求婚戒，上班時偶爾2個一起戴，平常戴最多的是婚戒，效果非常良好，就算有遇到人家開口（追求），也是開玩笑居多沒有實際行動」。