老公分得家產500萬梭哈買BMW！理由曝光 人妻氣炸喊離

夫妻間價值觀不同時，容易衍生負面情緒，導致衝突。一名人妻表示，夫家公公前陣子賣地，老公分得500多萬元，原以為終於有機會可以買房了，沒想到，老公把錢全拿去買一輛BMW X6，理由是開新車可以打臉同事，小孩以後上學才不會被瞧不起，讓她氣炸想離婚。

一位人妻在「匿名公社」發文，表示前陣子公公賣了一塊地，老公分得500多萬元，小姑也分到400萬左右，她心想婚後一直在租屋，小孩也已6個多月大了，這次老公分得了家產，剛好平時自己也看了很多公寓，應該可以趁此機會買房，擺脫租屋族的身分。

沒想到，老公卻跟她說要買一輛BMW X6，業務報價要500多萬元，等於把剛到手的家產全花在買車上，原PO當然表示反對，老公說已付2萬元訂金，無法反悔。

原PO表示，質問老公買車前為何不先商量，老公卻反嗆說她去看房也沒先商量啊，而且自認換車理由正常，因為同事都開好車，他開福特都被看不起，這次砸錢換車，就是想要狠狠打臉同事，還說「開好車，小孩以後上學才不會被別人瞧不起」，原PO聽完都快氣炸了，面子有比生活重要嗎？認為老公「都30歲了還這麼幼稚」，讓她現在超想離婚。

最後，兩人經過溝通，決定這次原PO就先退一步讓老公買車，因為婆家還有3塊地，原PO要求之後婆家賣地分到的錢，須交由她全權處理，她老公也答應了，這次事件就這樣落幕了。

貼文曝光，網友紛紛留言表示，「你相信？下次馬上又拿去換新車！百分百！」、「下次賣地分錢就會說要換保時捷」、「小孩長大了之後那台X6也算老車一台了！開出去能長什麼臉？」、「這跟一堆猴子買C300一樣道理，開好車就是有面子，但私底下加油只能加300，面子是自己掙來的，跟開什麼車無所謂啦」。也有人勸說，「2萬而已，退掉吧！」、「先買房才對，過幾年，房價都漲至少十趴了」。

另有人提醒原PO，「就法律而言，錢是受贈而來的非共同努力得來的！另一半無權分得…換句話說！他要怎麼花用是他的自由！」、「你要知道，他拿到的錢並非是『夫妻共同財產』，基本上…你是無權過問的」。