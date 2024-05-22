婆婆變成繼母？好友尷尬「爸爸在跟婆婆搞曖昧」 網笑：親上加親
傳統觀念都會希望親上加親，不過若是自己的爸爸跟婆婆談戀愛，恐怕會有點尷尬。日前有位網友指出，女性好朋友跟他訴苦，「我跟老公都是父母離異的單親家庭，最近發現爸爸跟婆婆互動有點曖昧」，好友十分擔心，因此原PO也上網發問求解。但許多網友認為「親上加親，沒什麼不好」。
一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他女性好友跟老公都是單親家庭，最近好友說她爸爸常到婆婆家看孫子，而且爸爸跟婆婆的互動非常曖昧」，因此擔心「萬一兩人朝戀情方面發展，她跟老公該怎麼辦？好友為了婆媳關係、家庭和諧十分苦惱。
文章曝光後，許多網友回應「很好啊，尊重父母吧」、「親上加親」、「這不是你要擔心的事吧，兩人談戀愛不會怎樣啊，又不是婚生子女的結婚，是不懂民法嗎？」、「都單身有什麼關係？老人家還是需要伴啊」、「這是好事，親上加親，也沒婆媳間的問題」、「很重要嗎？他們都有追求幸福的權利吧」、「這電視有演過，歡樂一家親，婆婆變你朋友的繼母，岳父變老公的繼父」、「你們也煩惱太多了吧，人家不能談戀愛嗎？」、「好友是跟婆婆合不來嗎？不然長輩都單身，相處不錯，彼此有個伴也不錯啊」。
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