快訊

抓到了！基隆殺人未遂犯逃4天竄新北 晚間新莊一處公寓落網

包租公、股民優先？石崇良：健保補充保費調整已啟動修法

醫專生砍人同車乘客齊心 長髮哥肉搏、阿宅工程師奪刀吐心聲

婆婆變成繼母？好友尷尬「爸爸在跟婆婆搞曖昧」 網笑：親上加親

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的好朋友發現，爸爸跟婆婆疑似曖昧，求解「該怎麼辦？」示意圖／ingimage
一名網友的好朋友發現，爸爸跟婆婆疑似曖昧，求解「該怎麼辦？」示意圖／ingimage

傳統觀念都會希望親上加親，不過若是自己的爸爸婆婆談戀愛，恐怕會有點尷尬。日前有位網友指出，女性好朋友跟他訴苦，「我跟老公都是父母離異的單親家庭，最近發現爸爸跟婆婆互動有點曖昧」，好友十分擔心，因此原PO也上網發問求解。但許多網友認為「親上加親，沒什麼不好」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他女性好友跟老公都是單親家庭，最近好友說她爸爸常到婆婆家看孫子，而且爸爸跟婆婆的互動非常曖昧」，因此擔心「萬一兩人朝戀情方面發展，她跟老公該怎麼辦？好友為了婆媳關係、家庭和諧十分苦惱。

文章曝光後，許多網友回應「很好啊，尊重父母吧」、「親上加親」、「這不是你要擔心的事吧，兩人談戀愛不會怎樣啊，又不是婚生子女的結婚，是不懂民法嗎？」、「都單身有什麼關係？老人家還是需要伴啊」、「這是好事，親上加親，也沒婆媳間的問題」、「很重要嗎？他們都有追求幸福的權利吧」、「這電視有演過，歡樂一家親，婆婆變你朋友的繼母，岳父變老公的繼父」、「你們也煩惱太多了吧，人家不能談戀愛嗎？」、「好友是跟婆婆合不來嗎？不然長輩都單身，相處不錯，彼此有個伴也不錯啊」。

婆婆 爸爸 結婚

延伸閱讀

小朋友你的蠶寶寶掉了！台南7-11大姐姐「代養」怕到睡不好 急PO文：快領回

延遲起飛逾4小時… 航空公司證明硬「差8分鐘」 他氣昏：不便險無法理賠

年薪百萬律師崩潰「想轉換跑道」 她淚問：辭職很不知死活嗎？

好市多熱狗堡縮水了！ 網一片哀嚎：只能喝汽水撐飽

相關新聞

婆婆變成繼母？好友尷尬「爸爸在跟婆婆搞曖昧」 網笑：親上加親

傳統觀念都會希望親上加親，不過若是自己的爸爸跟婆婆談戀愛，恐怕會有點尷尬。日前有位網友指出，女性好朋友跟他訴苦，「我跟老公都是父母離異的單親家庭，最近發現爸爸跟婆婆互動有點曖昧」，好友十分擔心，因此原PO也上網發問求解。但許多網友認為「親上加親，沒什麼不好」。

【江流千古意──契入中國文化的16個關鍵詞之14】林谷芳／氣韻──虛實相生的線性美學

說陰陽相生的觀念滲透於中國文化之諸相，最具體有機的是對生命的身心詮釋，另一，則是作為生命有機化身的藝術。 藝術，是生命的一種聚焦，透過藝術常能看到當事者生命最核心的部分。而能如此，則緣於它的有機性。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

妻懷孕「只有吃泡麵」不會孕吐…夫憂影響寶寶 醫回1句超中肯

女性在懷孕後，吃東西的口味會改變，因此吃了一些不合適的食物可能會有孕吐的狀況。一名丈夫詢問婦產科醫師蘇怡寧，孕婦是否可以吃泡麵，因太太只有吃泡麵不會有孕吐的狀況，但又擔心影響寶寶，於是想問問該怎麼辦，醫師則是「1句話」中肯回應，引起不少網友熱烈討論。

金玉涼言

出社會前，希望自己可以發光發熱；出社會後，只求自己不會發福發愁。

【分手一行詩 駐站觀察】嚴忠政／詩與證詞：月亮這把凶刀如此華麗

新的語言、新的意象、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。