婆婆變成繼母？好友尷尬「爸爸在跟婆婆搞曖昧」 網笑：親上加親

說陰陽相生的觀念滲透於中國文化之諸相，最具體有機的是對生命的身心詮釋，另一，則是作為生命有機化身的藝術。 藝術，是生命的一種聚焦，透過藝術常能看到當事者生命最核心的部分。而能如此，則緣於它的有機性。

2024-05-13 00:00