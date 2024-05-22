妻懷孕「只有吃泡麵」不會孕吐…夫憂影響寶寶 醫回1句超中肯

女性在懷孕後，吃東西的口味會改變，因此吃了一些不合適的食物可能會有孕吐的狀況。一名丈夫詢問婦產科醫師蘇怡寧，孕婦是否可以吃泡麵，因太太只有吃泡麵不會有孕吐的狀況，但又擔心影響寶寶，於是想問問該怎麼辦，醫師則是「1句話」中肯回應，引起不少網友熱烈討論。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，一名丈夫詢問，「孕婦可以吃泡麵嗎？」，因太太味覺、嗅覺改變，很多食物吃了會孕吐，唯有泡麵吃了不會有不適症狀，但又擔心會影響寶寶，於是想請教醫師，若太太真的身體不是只願意吃泡麵，是否有建議的頻率，「比如一周一餐之類的？」。蘇怡寧對此表示，孕婦快樂很重要，沒有必要限制，但丈夫仍會擔心太太會營養不足的問題，他則回應，太太只願意吃泡麵，「不然餓死有比較好嗎？」

蘇怡寧醫師認為，兩害相權取其輕，凡事先求有再求好，人也是一樣，先求活下去再談如何活得更好，他完全肯定這位丈夫對老婆的愛與在乎，不過作為旁觀者還是要提醒一下，「太過炙烈的關懷，最後還是有可能會導致窒息的」，健康有很多層次，心靈上的健康快樂也是很重要的，就像大家常常提醒媽媽懷孕不要胖太多，但也只是提醒而已，這是屬於科學上殘酷的現實，千萬不要往心裡去，「快樂還是最重要的，如果你吃得很快樂，那你就吃吧」。

網友紛紛表示，「爸爸不用太擔心，等她體重超標了，蘇醫師就會念她了！」、「很跳針的問題餒，謝謝蘇醫師耐心的回覆」、「孕產過程，能減少擔憂，而不是跟『什麼更好』去比較，就是最好的良藥！」、「現在人要營養不良應該很少見了，尤其有這位關心太太的先生，吃幾餐泡麵真的不是什麼大事啦，吃得下，開心，最重要」、「他只是想要醫師講出泡麵營養不夠，然後給老婆看，你看蘇媽媽說營養不夠，妳得吃別的。不舒服的時候，能吃下去比什麼都好…」。

有網友則建議，「泡麵也可以加點青菜，加顆蛋」、「泡麵可以+雞精+青菜+肉+蛋…整個營養加滿」、「吃！！加蛋加菜最好吃，如果是辛拉麵記得加牛奶跟起司」、「強烈建議加顆蛋，早晚各一顆更好」、「我想應該要注意不是營養，而是會不會太鹹，泡麵的鈉含量通常太高，所以可以考慮調味粉加半包就好」。