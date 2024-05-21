單身5年找不到男友！她曝擇偶標準 網友揪關鍵：找到天荒地老

你的擇偶條件有什麼規定呢？近日一名女網友分享自己的擇偶標準，列出幾項要求，但無論是朋友介紹，或自己主動認識異性，遲遲都沒有遇到心儀對象，至今單身已經快5年。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「單身好久了，朋友都說我好挑」為題，指出自己身高155公分、體重45公斤，是嬌小可愛型的外貌，她也列出幾項擇偶標準，分別是「身高180公分、不要太瘦，上半身要有厚度、外表順眼、有工作且養得起自己，一年可以出國玩個幾次、最多可以大7歲」。

這名女網友進一步說明，個性方面希望對方是一個體貼、細心、願意包容，且善於表達、有分享慾的人，因為這樣會讓她很有安全感。不過原PO至今已單身5年，無論是朋友介紹或自己主動認識，遲遲沒有喜歡的對象，讓她苦惱「緣分怎麼這麼難？」

貼文曝光後，多數網友認為擇偶標準太嚴苛，紛紛表示「我179，住台北市真蛋黃區，有兩家公司，妳有什麼？」、「什麼工作可以一年休假出國好幾次？」、「一年可以出國個幾次的財力應該是不只『工作有收入』這麼簡單」、「其實妳不算很挑啦，會單身只有一個原因，妳不夠漂亮、不夠可愛」、「笑死，說自己嬌小可愛，公認跟自認差很多欸」、「這條件可以找比妳小一輪的青春肉體，要妳幹嘛？」。

此外，也有不少網友指出，光是「身高」就可以篩掉多數男性，紛紛回應「180感覺能篩選掉一大堆」、「太挑，155要求180，達到這個標準的本來就很少，再加後面的條件就更低了」、「不懂為啥很多矮的女生都挑180，我168的要怎麼辦…現在標準直接變成比我高就好了」、「台灣女生平均160、男生平均172，妳比平均低一個標準差，卻想挑比平均高兩個標準差的，不是挑是什麼？祝妳繼續挑，挑到天荒地老」、「155就乖乖挑170就好，硬挑180就刷掉一半以上了」、「妳一個155，然後要求180還要順眼，又附帶一堆條件，妳再單身個15年我都不意外，有沒有先照照鏡子」。