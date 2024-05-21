曖昧對象怕狗！她曝約會經歷求問「該繼續嗎」 網友揪1關鍵全罵翻

許多人找尋另一半時，都認為志趣相投很重要。一名女網友分享，自己有養一隻柴犬，日常生活都會拍下狗狗照片並發布限時動態，偏偏曖昧對象非常討厭寵物，常常會回覆「好可怕、無聊、哪裡可愛」。前幾天和對方在家約會，他甚至假裝不小心踢到狗狗，讓她求助「曖昧對象不喜歡寵物還要繼續下去嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「曖昧對象不喜歡寵物還要繼續下去嗎？」為題，指出自己的曖昧對象討厭寵物，會在她發布狗狗的限時動態中回覆「好可怕、無聊、哪裡可愛」，她無奈回覆「你不喜歡可以不要講話，真的沒事」。沒想到過幾天和對方在家約會，結果一看到狗狗「馬上臉臭還假裝踢到牠」，讓她氣到直接發火把對方趕出家門。

這名女網友進一步說明，曖昧對象雖然有不斷道歉，強調是不小心踢到狗狗，甚至反過來教訓她不該先入為主，不是討厭寵物就會故意踢狗。對此，她好奇發問「撇除這一點外其他我們都很合，如果換做你們能接受這樣繼續相處嗎？」

貼文一出後，多數網友都建議千萬別交往，紛紛表示「狗會永遠忠心陪伴妳，但人不一定會。我會換個喜歡狗的人」、「完全不行欸，妳還沒冷掉，真的戀愛濾鏡掛很大」、「會踢狗，我會擔心他會家暴」、「妳們都還沒交往，他就想要壓制妳了，明明知道妳愛狗還貶低妳愛的寵物，這人先不說狗不狗的問題，他就已經不尊重妳了啊」、「當然不要，有些事情天生勉強不來」、「感覺交往會一直吵架」。