「蛤！要嫁客家人」新嫁娘不解為何親友都反對？網掀偏見論戰

許多人對於「客家人」這個稱呼，依舊存有既定的刻板印象。日前有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她無法理解，嫁給客家人當媳婦怎麼了？親友知道都反對，直說：「蛤！為什麼要嫁客家人？」，貼文一出，意外掀起網路正反論戰。

貼文底下吸引大量回應，很多網友紛紛表示「真的超級節省」、「我是聽長輩說，可以娶客家老婆，不要嫁客家老公」、「客觀點：勤儉持家精神，擊敗點：小氣巴拉精神，自己想想未來畫面」、「對別人很節省，對自己很大方，自己要去親身經歷才知道」、「我有幾個朋友的老公都是客家人，都很大男人主義」。

不過也有不少網友認為「偏見，我就是客家人」、「以前長輩的觀念，都認為客家人很節儉，怕妳嫁過去沒有好享受」、「這跟客家人沒關係好嗎，還是要看人好嗎，也是有很多客家人很大方的，都是個人行為」、「一切都是人的問題」、「就算跟其他族群結婚，嘴賤的還是一樣有話講」。