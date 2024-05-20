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大小姑指定代購…夫妻被迫扛5大袋回國！她怒：買不到還被罵沒心

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻出國遊玩，公婆、大小姑託代購指定一堆，兩人扛滿滿5袋回國。示意圖／Ingimage
夫妻出國遊玩，公婆、大小姑託代購指定一堆，兩人扛滿滿5袋回國。示意圖／Ingimage

不少人出國時，經常碰到須幫親友、同事代購的情況。1名女網友日前與老公開心出國玩，豈料全程光是找公婆及大小姑指定的代購就耗費大量精力，玩了5天她跟老公自己的東西屈指可數，他們幫忙代購的東西卻有5大袋，如果不買老公還會被罵，讓她委屈的說，大小姑出國時，2人從未請對方幫忙買東西。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，自己與老公開心出國玩，沒想到途中卻一直在幫公婆、大小姑代購，「光是找他們的東西就飽了。逛了五天，跟老公的東西一隻手數得出來，公婆大小姑的有5大袋」，且如果不幫忙買，老公還會被罵，她委屈直呼，大小姑出國時，她和老公從來沒有請對方幫忙代購。

女網友表示，「不要說老公自己不講話或老公不買也沒差這種話」，她表示之前都有跟對方溝通過，該講的都講了，但買不到對方要的東西甚至會被罵「對家人沒有心」，她不想讓老公為難，只能乖乖幫忙採買，但心裡還是很不爽，「奉勸之後有女兒要結婚的，千萬不要嫁有機車大小姑的，很衰，出一張嘴的孝順就是了不起」。

貼文一出，網友紛紛表示，「以後出國就靜靜地去，免得自找麻煩，全部的人都不講，知道的時候就說，你們又沒問」、「你可以讓他自己出門去買，然後你走你的行程，難得出門，當然要自己玩得開心」、「出國就默默出國，不要讓別人知道」、「反正怎樣都會被靠北，不如就不要買，好好的旅遊」、「以後出國不要說，回來再po就好了」。

代購 毒姑

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