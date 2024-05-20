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床上滑手機…男友「1舉動」她超傻眼 掀一票人共鳴：正常反應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己某天躺在床上滑手機時，在床邊做深蹲的男友卻突然咬她腳趾，讓她感到傻眼又開心。圖／ingimage
一名女網友分享，自己某天躺在床上滑手機時，在床邊做深蹲的男友卻突然咬她腳趾，讓她感到傻眼又開心。圖／ingimage

每對情侶都有各自的相處方式，就有一名女網友在Dcard分享，自己某天躺在床上滑手機時，在床邊做深蹲的男友卻突然咬她腳趾，讓原PO感到傻眼又開心。貼文一出，立刻引起不少網友討論。

原PO以「男友這舉動真的很傻眼」為題稱，某天和男友洗完澡後，自己躺在床上滑手機，對方則在床邊做深蹲。突然，原PO的腳趾頭感到一陣刺痛，低頭一看竟發現是男友正在咬她的腳指頭，忍不住傻眼詢問「你在幹嘛？超痛誒」，對方則立刻道歉並解釋「蹲下剛好看到妳的腳就忍不住想咬一口」。

原PO透露，後來自己問男友是不是戀足或以前也有類似習慣，對方則搖頭稱「單純就很想咬妳」。她坦言，雖然被咬的當下很傻眼，卻又覺得這樣的舉動很甜蜜，「從沒有一任對我是『從頭到腳』的喜歡」，就好像對方喜歡自己的全部。

貼文底下，許多網友留言表示，「抱歉，但這樣會害我想到吃腳皮的溫泉魚」、「正常，看到可愛到爆表的東西時，會有一種想捏爆的衝動，應該算類似的反應」、「太幸福了吧～我也好想擁有」、「妳可以查看看『可愛侵犯』，這是一種心理現象，我是這樣解釋男友的行為」、「我也會這樣對另一半」。

Dcard 情侶 男友

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