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玩期貨慘賠…他想借房子去貸款搏翻身 怨媳婦：看我像看到鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
婆家若有金錢問題，媳婦也相當難為。 圖／Ingimage
婆家若有金錢問題，媳婦也相當難為。 圖／Ingimage

投資有賺有賠，有網友抱怨，他前陣子玩期貨，卻慘虧到連老本都賠光，跟媳婦商量，想把媳婦的房子拿去貸款，好讓他翻身，想不到媳婦「看到他就像看到鬼一樣」，其他人則狠酸：「看到窮鬼不跑要幹嘛？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他前陣子玩期貨，卻虧到連老本都輸光，他向媳婦商量，希望把媳婦的房子拿去銀行貸款，好讓他有本錢可以翻身，他也願意付利息，想不到媳婦看到他就像看到鬼一樣，讓他非常不滿。

其他網友紛紛留言「你現在就真的是鬼呀，窮鬼」、「借錢給賭徒，還不如換成硬幣丟許願池，至少還能聽到水花聲」、「借你才是笨蛋」、「勇敢一點！把像拿掉」、「你的人生除了賭還有什麼？她不是你女兒，你憑什麼要求她？」、「這看到你還不怕才是傻子呢，賭鬼最難戒」、「真的是鬼，不死鬼」、「說鬼，太高估自己了」、「你腦子正常嗎？玩期貨穩死阿，想連睡覺的地方也沒了？」

還有人留言「你就是胎哥鬼」、「本來就是鬼，把像拿掉」、「你不會跟你兒女拿，天天想a媳婦的錢」、「不怕也蠻有鬼的」、「這鬼打牆的話都講得出來，要不要燒給你比較快又多？」、「你根本比鬼還恐怖」、「你根本是夭壽鬼，這種鬼話還講得出口」。

媳婦 期貨

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