情侶首次共浴！男友「第一動作」讓她發笑 網看傻：無法理解

你會和另一半一起洗澡嗎？一名女網友分享，近日第一次和男友一起洗澡，原本是緊張又害羞的心情，沒想到男友進入浴室後，竟開始洗碗、整理浴室用品，到處洗洗刷刷，讓她瞬間放鬆心情。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「第一次跟男友洗澡，但不緊張」為題，指出自己和男友已經發生過關係，但從來沒一起洗澡過，因為男友覺得要幫另一半搓背等勞動，一直不覺得情侶洗澡是一件很甜蜜的事。直到最近因她看了一部恐怖片，不敢自己洗澡，才終於一起洗澡。

這名女網友進一步說明，原本是緊張又害羞的心情，但男友一進入浴室竟開始「洗碗、整理浴室、到處洗洗刷刷」，讓她瞬間放鬆心情，雖然男友忙完後也有幫忙搓背跟色色，但想起荒謬的事前準備也讓她忍不住發笑。

貼文一出後，不少網友全看傻眼，紛紛表示「不是，你們的浴室是大澡堂吧，可以洗碗還可以到處刷刷刷」、「不是哥們，在浴室洗碗的部分是？」、「一進去就開始在洗碗？我問號」、「碗多久沒洗，要帶到浴室去洗？」、「是洗妳身上的兩個碗嗎？」、「畫重點：洗碗！真的要記錄下來，看一次笑一次」、「洗碗是暗號嗎？」。