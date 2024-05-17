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公公因兒子無後「死不瞑目」？ 人妻崩潰：過世還在盯我肚皮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為一直沒有生小孩，承受了很大的壓力。圖／ingimage
一名女網友因為一直沒有生小孩，承受了很大的壓力。圖／ingimage

雖然現在社會進步，但是仍有不少長輩希望晚輩能夠傳宗接代。近日一名人妻發文，稱自己跟先生結婚3年遲遲沒有小孩，去年公公過世後，家中電扇每逢初一、十五都會無故自轉，擲杯竟得出公公因他們沒小孩而放不下心的結論。這害她壓力很大，好像公公「死不瞑目」是因為自己。

原PO在Dcard以「公公過世到現在還在盯著我的肚皮」為題發文，表示自己跟先生從20歲開始在一起到現在9年了，結婚後從來沒有避孕過，各項檢查也沒什麼大問題，嘗試了各種方式卻遲遲沒有小孩。

原PO本以為大伯大姑都有小孩，家裡內外孫加起來多達8位，應該是不會有壓力落在自己身上才對。誰知公公過世後，家中電扇每逢初一、十五都會無故自轉，二姑擲杯後竟得出公公因他們沒小孩而放不下心的結論，婆婆也會和她說「你爸過世也一年了，最放心不下的就是你們兩個沒有孩子」。

自那以後，原PO只要想到婆婆拿往生的公公來情緒勒索自己，就會感到心神不寧，「好像我公公到現在死不瞑目一樣」，讓她感到相當荒謬。原PO表示這件事她真的到現在還是很難消化，「一想到過世的公公盯著我的肚皮，我情緒複雜到想崩潰大哭」。

貼文一出，網友紛紛安慰原PO，也表示不能理解婆婆的行為，「叫老公去跟他媽說，電扇壞掉就修，不要拿來對妳情緒勒索」、「也才三年而已，她是在趕投胎嗎，不會去當保姆喔」、「如果被說這樣，我一定當場嘴婆婆，就算過世公公真的催生，是我反而會火大耶，自己的子宮有決定的權利！」、「有夠煩，人都死了還在用死者的名義勒索」。

也有人表示，搞不好這根本不是公公的意思，「公公可能沒那個意思還被人當槍使，公公覺得無辜，但公公已經不能說話了」。

公公 婆婆 小孩

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