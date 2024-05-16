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懷疑另一半偷吃？ 私家偵探教你這幾招分辨

聯合新聞網／ 綜合報導
哈特有15年的「抓猴」經驗，揪出5000多起外遇。示意圖／ingimage
哈特有15年的「抓猴」經驗，揪出5000多起外遇。示意圖／ingimage

一名英國的私家偵探日前接受採訪，分享自己過去15年來的「抓猴」經驗。他在訪問中也列出另一半出軌的跡象，要幫助讀者分辨自己的另一半到底有沒有偷吃。

據《太陽報》（The Sun）報導，萊昂．哈特（Leon Hart）當私家偵探已經長達15年，他接手過的外遇案件多達5000多起。日前他接受《太陽報》獨家專訪，表示現代人外遇的機率高，每個月都有25-30名客戶請他幫忙調查另一半是否外遇。

按他過去的經驗分析，有60%的男性和45%的女性會外遇，他也看過各式各樣想預防自己被抓包的奇怪方法。哈特說，他曾經受富豪妻子委託，發現丈夫「開飛機」偷吃三名不同的女性，也曾遇過有男子為了外遇買狗，這樣才能以遛狗當藉口外出幽會。

哈特表示，要判斷另一半是否外遇，有幾點有跡可循。首先女性通常直覺都非常準，當女性認為另一半行蹤可疑，其實就很有可能關係已經出了問題。此外像是性行為或性慾改變、突然出現新的習慣或行程、常常加班、特地走到其他地方講電話也可能是外遇跡象。

另外，如果對方常常刪除手機或電腦歷史訊息、汽機車里程數異常增加、突然很關心另一半的行程、身上有香水或酒精的味道，也都是值得關心的可疑行為。

兩性關係 外遇

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