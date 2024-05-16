對另一半沒感覺 專家曝這幾點是影響關鍵

愛情的墳墓是婚姻嗎？近期一名性愛專家接受訪問分享，其實會讓另一半失去熱情的行為是有跡可循的，而伴侶在面對失去熱情的另一半時，可以做出適當的應對，以維持關係中的平衡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，性愛專家考克斯（Tracey Cox）受訪表示，自己跟許多男性談話，發現他們對另一半失去熱情的原因都大同小異。舉例來說，像是另一半常常開貶低對方的玩笑、體重一下子大幅增加卻沒有改善、外表變得邋遢不打扮；對另一半的私密處曾露出嫌惡或不耐煩的表情或反應、另一半不喜歡做愛、停止嘗試新事物，甚至是養了寵物都可能會影響兩人之間的親密程度。

對女性來說，會讓她們失去熱情的原因則有：關係變得太過像親情或友情時、性愛開始讓她們感到噁心不適、伴侶只在乎性不在乎對方的情緒、伴侶滿心只想著性愛、床上技巧差；個人衛生習慣不好、可能有外遇、在關係或家庭中沒有任何付出，都會讓女性覺得對經營關係失去動力。

考克斯建議，如果發現關係的熱度下降其實也不用恐慌，這在伴侶關係中是很正常的。她建議有這樣問題的伴侶開誠佈公地跟對方溝通，試著藉由花時間重建情感連結、專注在性以外的親密互動上，都會對關係有所幫助。

除此之外她也認為，當伴侶能夠好好照顧自己，吃健康的飲食、有健康的運動習慣、持續接觸新事物，就會對生活越來越有動力和興趣，對生活的動力就也能帶入到關係中，為伴侶關係注入動能。