快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

對另一半沒感覺 專家曝這幾點是影響關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
考克斯發現對另一半失去熱情的伴侶都有些共通點。示意圖／ingimage
考克斯發現對另一半失去熱情的伴侶都有些共通點。示意圖／ingimage

愛情的墳墓是婚姻嗎？近期一名性愛專家接受訪問分享，其實會讓另一半失去熱情的行為是有跡可循的，而伴侶在面對失去熱情的另一半時，可以做出適當的應對，以維持關係中的平衡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，性愛專家考克斯（Tracey Cox）受訪表示，自己跟許多男性談話，發現他們對另一半失去熱情的原因都大同小異。舉例來說，像是另一半常常開貶低對方的玩笑、體重一下子大幅增加卻沒有改善、外表變得邋遢不打扮；對另一半的私密處曾露出嫌惡或不耐煩的表情或反應、另一半不喜歡做愛、停止嘗試新事物，甚至是養了寵物都可能會影響兩人之間的親密程度。

對女性來說，會讓她們失去熱情的原因則有：關係變得太過像親情或友情時、性愛開始讓她們感到噁心不適、伴侶只在乎性不在乎對方的情緒、伴侶滿心只想著性愛、床上技巧差；個人衛生習慣不好、可能有外遇、在關係或家庭中沒有任何付出，都會讓女性覺得對經營關係失去動力。

考克斯建議，如果發現關係的熱度下降其實也不用恐慌，這在伴侶關係中是很正常的。她建議有這樣問題的伴侶開誠佈公地跟對方溝通，試著藉由花時間重建情感連結、專注在性以外的親密互動上，都會對關係有所幫助。

除此之外她也認為，當伴侶能夠好好照顧自己，吃健康的飲食、有健康的運動習慣、持續接觸新事物，就會對生活越來越有動力和興趣，對生活的動力就也能帶入到關係中，為伴侶關係注入動能。

伴侶 兩性關係 愛情

延伸閱讀

浪漫草地婚禮牛隻現蹤超搶風頭 仔細一看：人扮的！

衣索比亞女稱16年不吃不喝也沒排泄 活下來全靠神蹟

寄生超市！女街友住進「招牌裡」一年 咖啡機電腦全都搬進去

好玄！屍體埋在「這地」多年竟變木乃伊 連衣服都沒破損

相關新聞

【江流千古意──契入中國文化的16個關鍵詞之14】林谷芳／氣韻──虛實相生的線性美學

說陰陽相生的觀念滲透於中國文化之諸相，最具體有機的是對生命的身心詮釋，另一，則是作為生命有機化身的藝術。 藝術，是生命的一種聚焦，透過藝術常能看到當事者生命最核心的部分。而能如此，則緣於它的有機性。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

懷疑另一半偷吃？ 私家偵探教你這幾招分辨

一名英國的私家偵探日前接受採訪，分享自己過去15年來的「抓猴」經驗。他在訪問中也列出另一半出軌的跡象，要幫助讀者分辨自己的另一半到底有沒有偷吃。

對另一半沒感覺 專家曝這幾點是影響關鍵

愛情的墳墓是婚姻嗎？近期一名性愛專家接受訪問分享，其實會讓另一半失去熱情的行為是有跡可循的，而伴侶在面對失去熱情的另一半時，可以做出適當的應對，以維持關係中的平衡。

兄弟聚會女友硬要跟！「1狀況」超尷尬 網曝解方：真的不能瞞

有些情侶不管在何處都形影不離，即使是對方朋友的聚會，也會一起出席。

一句好話

生活不會因為抱怨而變好，卻會因為常心存感激而改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。