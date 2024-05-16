兄弟聚會女友硬要跟！「1狀況」超尷尬 網曝解方：真的不能瞞

有些情侶不管在何處都形影不離，即使是對方朋友的聚會，也會一起出席。一名網友表示，只要他和兄弟聚會，女友就會想一起去，但去了之後卻擺臭臉，兄弟們也不太敢做自己，後來他決定隱瞞女友去聚會，被發現後女友要求他坦白，但說了對方又會爆氣，令原po相當無奈。

一名網友在Dcard「感情板」以「為什麼兄弟聚會女生都硬要跟」為題發文，他說久久和兄弟聚會，女友就想要跟著去，但女友相當內向，去了也只會擺臭臉，一直質問他為何不理人、一直和別人聊天不照顧她，朋友們也不太敢做自己聊天，因為現場只有一個女生，場面相當尷尬。而且聚會一定會喝酒，但女友不喝酒也不喜歡別人喝酒，聚會喝酒時一直說不喜歡他喝酒，令原po相當無奈，「一個學期才聚幾次而已」。

後來原po乾脆隱瞞女友自己去聚會，但被發現後卻被說，「男人在感情只有欺騙沒有坦白」，並表示坦白了不會生氣也不會不讓他去，但每次坦白女友卻又爆氣，每次夾在朋友和另一半之間都很痛苦，「久久聚一次帶了也不對，不帶也不對」，於是想問問該如何與女友溝通，引發熱烈討論。

有不少網友勸分，「這種煩人的先分手，不是交女友就被綁住，對方理由都很多講不完的，不分手就只能順應她都不要聚，最後朋友越來越少，不幸分手朋友也回不來」、「I到不行的人真的完全不會想去欸，沒話講又超尷尬不自在，與其坐在那裡浪費時間，還不如做自己喜歡的事吃自己喜歡的東西，這種人就是太黏沒有自己的事可以做，讓他改不然就分手」。

有網友則分享自身經驗，「女友聚會我不會去，我聚會他也不會來，除非大家都有找另一半才會一起去」、「沒有女生都硬要跟，是你女友硬要跟，我男友要是跟我不認識的朋友有約，我是完全不敢一起去」、「我的姐妹局有一個朋友也很愛帶男朋友來，真的超煩，其他人都不帶，就她10次有7次帶男友」。

不過，有網友則認為原po應該跟女友好好溝通，「她可能也比較沒有安全感，你可以偶爾帶她，偶爾跟她說你們兄弟想聚聚，說好不帶女友，但你要提前禮貌性告訴她，有誰啊、地點啊、幾點啊、不會消失會報備啊之類的，讓他有被重視的『感覺』」，千萬不要瞞著去，「覺得用怕對方生氣為由，合理欺騙超級不負責任」，信任感真的很重要。