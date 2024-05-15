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花半年策劃求婚驚喜 女友「想見學長」突放鳥…他生氣反被嗆無理取鬧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友準備半年求婚，卻被女友放鴿子。示意圖/ingimage
一名男網友準備半年求婚，卻被女友放鴿子。示意圖/ingimage

準備半年的求婚，卻被放鴿子了。一名男網友分享，與女友交往4年，近期打算邁入人生的下一階段，於是耗費半年的時間策劃求婚，原本計畫假借公司活動名義包下電影院，並邀請雙方好友，想給對方驚喜，怎料女友突然說要和學長吃飯，吃完甚至還要看電影，讓他忍不住發脾氣，卻被罵無理取鬧。

原Po在Dcard分享，他跟女友交往四年，認為彼此應該一起擁抱更大的幸福，所以跟好友們策畫求婚，「原本的計畫是假借公司活動的名義，包一個電影院，安排好友們一起看電影，然後把兩人相處的點滴在電影前播出，接著安排鮮花求婚戒，給對方個驚喜，除了鮮花之外，也精心準備了很多的看板，跟花了不少時間手做的小東西」。

原Po表示，原本計畫週六求婚成功，隔天回去跟媽媽報告好消息，但就在禮拜五準備下班的時候，女友卻打電話來說，大學社團學長要請她吃飯，吃完飯後順便去看電影，「她跟我說，那我們下次再去看電影，她也很久沒看到學長了，學長也忙了好一陣子最近才比較有空，這次她跟學長去看電影，我們改天再約」。

原Po透露，自己平時非常尊重女友的交友圈，但想到花費半年精心準備的求婚驚喜，也跟女友說過此次約會很重要，最後就這樣泡湯，還是忍不住發了脾氣，然而對方卻覺得他小題大作、無理取鬧，讓他很無奈「忽然覺得，如果一個小小的約看電影，都能臨時取消，那終身大事，是不是該好好重新考慮？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「學長跟你同時有約會，他的選擇是學長，交往四年的地位還沒大學社團學長高。」、「你都表明很重視這次的約會了，但被冠上無理取鬧。好好想想吧，兄弟」、「婚後劈腿可能性很高，畢竟你會出差」、「如果你們看電影時是更早就約好的，那她真的很有問題，竟然這麼臨時接受別人邀約」。

求婚 結婚

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