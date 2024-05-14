她腹痛急衝廁所…要求店員1舉動未果怒「以後妳也會當媽」 全網傻了：丟人現眼

若平時帶著年幼的孩子出門，在「解決內急」時，總會令不少家長感到困擾。一位媽媽便指出，自己帶著孩子逛市場時突然腹痛，便跑進附近的店家解決內急，本來想請店員幫忙照看一下2歲的愛子，沒想到竟遭到對方拒絕，讓她不滿直呼：「是人都有三急，以後妳也會當媽」。貼文曝光後，網友對原PO的反應感到傻眼，紛紛直呼「別為難店員了」、「丟人現眼，妳才是那個自以為高高在上的人」。

一位網友在匿名公社發文表示，自己帶著孩子逛市場時突然腹痛，便衝進附近的早餐店借廁所。原PO指出，自己的愛子才2歲，沒辦法帶著上廁所，於是想請店員幫忙照看，沒想到竟遭拒絕，「我目測有3個店員，沒什麼客人、閒閒沒事，站在旁邊幫我看一下小孩不行？」這位媽媽頂著怒氣，忍痛再走進另一間店，結果對方二話不說直接幫忙照顧，對比之下她忍不住抱怨，自己已經表明會消費，為何舉手之勞也不願幫忙，「是人都有三急，以後妳也會當媽，幫個忙又不會死，少在那裡高高在上」。

貼文曝光後，網友一面倒的不挺原PO，對於這位媽媽將孩子託付給店員感到傻眼，「拉屎固然重要，但小孩可以交給陌生人，心真大」、「別為難店員了，要是你的孩子發生什麼事了，他怎麼負責？」、「幫你看沒問題，要是出事了責任誰扛？而你會不會反過來咬他一口？」、「店家借你廁所已經不錯了（有些還不外借），況且誰有義務一定要幫你顧小孩，不是店家高高在上，是你個人思維的問題吧…」、「自己生的小孩，別把責任放到店員身上好嗎？我的話，會回你：有一天我也會當媽，但是一個不會把小孩交給陌生人的媽」、「支持可憐的店員，是我也一定拒絕，你的小孩可不是別人的責任」、「沒人有義務幫妳看，丟人現眼，妳才是那個自以為高高在上的人」。

也有人指出，最佳解法是帶著孩子一起進廁所，「可以帶小孩進廁所啊！店員怎麼可能有時間」、「我以前是抱小孩進去，委曲他吸廢氣了，不然不見了我能找誰」、「帶孩子一起上廁所+1，要不，孩子怎麼了誰能負責？也許店員都年輕不懂怎麼安撫幼童，也不能全怪他們」、「當然是抱進去一起上啊⋯⋯我單打帶小孩也是這樣啊，店員本來就沒義務幫你，肯借廁所就不錯了」。