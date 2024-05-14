市府聯誼活動「公務員限定」找嘸女生 他見友捎來公文驚：都去哪相親？

為鼓勵單身未婚民眾追求幸福，各級政府近來積極籌畫各式聯誼活動，更推出多元主題式約會，欲吸引各路人士報名參與。不過，有網友在PTT發文分享，自己收到大學朋友捎來的一張公文截圖，內容攸關地方政府舉辦的聯誼活動，因女性報名人數不足，鼓勵其他縣市女性同仁參加，掀起熱議。

地方政府每年籌辦各式聯誼活動，「台中市政府2024愛情相約幸福城市」也於日前開跑。新聞稿指出，台中市政府上半年首創，結合警消機關及都發等工程機關，聯合辦理以機關屬性為主題的單身聯誼活動，第一梯次「警握你心，戀愛不設防」、第二梯次「戀愛工程，甜蜜共築」，開放市府單身員工尋覓專屬緣份。

對此，原PO曬出公文截圖。內容可見，台中市113年單身聯誼活動第一階段5場次，男性部分皆已額滿，女生則尚有名額，因此開放並鼓勵外縣市單身女性同仁報名參加。

「女公務員大都去哪裡聯誼相親啊？」原PO好奇，這種有限定職業的聯誼，無論是家庭背景或上班、生活條件都較相近，應該是挑選優質男性的好機會。相較之下，自己親哥三年前曾參加醫師公會聯誼，女生報名速度還比男生踴躍，情況則是完全相反。

貼文一出，網友們紛紛認為，如今徵友市場本就是男性人數多於女性，「因為求偶市場就男多於女啊」、「所有的徵友都是男遠多於女吧？O2（即PTT徵友板）的、徵一夜情的、連夜店都要搞淑女免費來平衡」、「任何聯誼形式都是男人數>女人數吧」、「男人看臉、女人看錢，所以醫師徵伴才能吸引女生參加」。