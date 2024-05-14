她曖昧台積電高階主管！年薪500萬喊「我養妳」 網糾關鍵：不對勁

在情感關係中，你會希望另一半養你嗎？一名女網友分享，自己和年薪500萬的台積電高階主管曖昧，對方經常把「我養妳」掛在嘴邊，不過兩人平常較少聯繫，見面後又會因其他事情突然離開，讓她相當好奇「還要不要繼續曖昧下去？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「跟台積電的主管曖昧很辛苦？」為題，指出自己從事美容業，每月收入大約10萬元，名下也有一間房，正在繳貸款。近期和一名台積電高階主管曖昧，對方年薪500萬，名下也有3間房，常常要她不要工作，並把「我養妳」掛在嘴邊。

這名網友進一步說明，他們平日幾乎完全無法聊天，訊息頂多回個2-3句，好不容易周末可以約見面，但見面後對方又突然有事趕回公司，一起吃晚餐的行程也泡湯，讓她好奇發問「這段關係還要不要繼續曖昧下去？」

貼文一出後，多數網友猜測該名台積電高階主管身邊可能有其他對象，或可能是已婚人士，紛紛勸誡「清醒點，小心正宮在背後蒐證」、「他43歲怎麼可能沒結婚？」、「男人嘴還是要小心」、「妳不是他的唯一」、「還沒在一起，聽到年薪500+我養妳，就暈成這樣」、「真的喜歡妳就不會隔天才回覆，也不會一句話帶過你們原本約定好的晚餐了」、「除非妳願意，不然這種說出不用妳上班，他養妳就好的人絕不適合在一起，這代表他打心底就看不起妳的專業，要知道在科技業外能有妳這樣的薪水那就不比他差，經濟獨立比什麼都重要」。